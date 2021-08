Assen Race 2: Verrücktes Rennen – Geiger rausgekegelt

Verrücktes Rennen der IDM Supersport 300 in Assen. Überholmanöver ohne Ende, Tom Booth-Amos holt den Doppelsieg, Dirk Geiger wird in der Timmerbocht auf Podestkurs vom Dänen Oliver Svendsen abgeräumt.

Wie so oft war das Rennen der Supersport 300 nichts für schwache Nerven. Wer gedacht hatte, dass wie im ersten Rennen Dirk Geiger vom Team Freudenberg und der Führende in der Supersport-Weltmeisterschaft 300, der Brite Tom Booth-Amos, auch Rennen 2 auf dem TT Circuit unter sich ausmachen würden, der lag falsch.

Im Laufe des über zehn Runden gehenden Rennens formierte sich eine Gruppe bis zu zehn Piloten aus, von denen man immer das Gefühl hatte, dass sie es irgendwie noch an die Spitze schaffen könnten. Immer vorne dabei war Tom Booth-Amos, der Gaststarter aus dem niederländischen Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki, der die lästige Konkurrenz permanent durch wechselnde Linien abzuschütteln versuchte.

Das gelang dem Briten auch mit etwas mehr als einer Sekunde Vorsprung vor seinem Teamkameraden Marvin Siebdrath und Micky Winkler auf Platz 3. Aber zwischendurch wechselten die Plätze im Sekundentakt. Es ging hin und her, wobei Lennox Lehmann auf seiner KTM in Runde 5 zu Sturz kam und ausschied.

In der siebten Runde war dann Geiger an der Spitze, dahinter Luca de Vleeschauer und urplötzlich auch Walid Khan, Booth-Amos sah sich überraschenderweise auf Platz 4 zurückgereicht. In dieser 9er-Gruppe ging es fortan weiter sehr unruhig zu. Booth-Amos hatte sich wieder an die Spitze gesetzt und raste auf den Geraden von links nach rechts um den Windschatten zu unterbrechen, dahinter wurde gedrückt, gedrängelt und manch einer bis ins Grün geschickt.

Toni Erhard (Kawasaki) vom Team Roto-Store BRT hatte bis dahin ein sehr starkes Rennen gefahren und lag auf Podestkurs, aber ein Verbremser in der vorletzten Runde ließ den Schwarzenberger auf Rang 5 zurückfallen.

Die letzte Runde hatte es dann auch noch Mal in sich, zum Nachteil von Dirk Geiger, der bis zur Schikane vor Start und Ziel Platz 2 schon ganz nah vor sich hatte. Er wollte gerade in die erste Rechts einbiegen, da kam auf der Innenseite der Däne Oliver Svendsen mit seiner Yamaha angeflogen, bremste zu spät und beide flogen kopfüber in den Kies.

Geiger klaubte seine KTM nach dem Sturz wieder aus dem Kies heraus und wurde am Ende Siebzehnter. Hätte er allerdings die Zeit sofort genutzt, anstatt zum Dänen zu laufen und ihm gestikulierend die Meinung zu geigen, hätte er vielleicht noch einen IDM-Punkt retten können. Der Ungar Mate Szamado hatte nämlich auf Platz 15 nur vier Sekunden Vorsprung. Aber das Adrelanin...

TOP 12 Assen SSP 300 Rennen 2:

1. Tom Booth-Amos 10 Runden

2. Marvin Siebdrath +1.264

3. Micky Winkler +1.480

4. Walid Khan +1.702

5. Toni Erhard +1.859

6. Luca de Vleeschauer +1.929

7. Twan Smits +4.019

8. Leo Rammerstorfer +4.615

9. Troy Beinlich +8.997

10. Balazs Suranyi +9.093

11. Thom Molenaar +15.364

12. Sven Doornenbal +20.221