Assen SSP 300: WM-Führender knapp vor Dirk Geiger

Das erste Rennen der Supersport 300 entschied der Brite Tom Booth-Amos hauchdünn für sich. Der Gaststarter, Führender der 300er-WM, knackte den großartigen Dirk Geiger in der Schikane kurz vor Start und Ziel.

Tom Booth-Amos führt die Supersport-WM in der kleinen Klasse momentan an. Der 25 Jahre alte Brite aus dem niederländischen Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki nutzt an diesem Wochenende die Gelegenheit als Gaststarter in der IDM, um neue Teile an seiner Kawasaki Ninja 400 auszuprobieren.

«Ja, das war hier ein Test für mich», sagte der Brite nach dem über zehn Runden gehenden Rennen, «es sind gute Fahrer dabei und Dirk ist wirklich schnell, aber das wusste ich.»

Mit Dirk war Dirk Geiger gemeint. Der 19 Jahre alte Mannheimer, Spitzname Dirkelus, war über die zehn Runden mit der KTM RC 390 R auf dem TT Circuit wirklich schnell unterwegs. Gleich nach dem Start des 32er-Feldes setzte sich der Pilot aus dem Freudenberg KTM World SSP Team mit Gaststarter Booth-Amos vom übrigen Feld etwas ab und vergrößerte den Vorsprung auf die letztlich 10er-Verfolgergruppe auf mehr als sieben Sekunden.

In Runde 7 gelang es Geiger die Spitze zu übernehmen. Der Brite blieb daraufhin schlau dahinter, studierte die Linienwahl seines Konkurrenten und schlug in der Timmerbocht, der S-Kurve vor Start-Ziel, zu und ging an Geiger vorbei. Der Deutsche kassiert aber trotzdem die vollen 25 IDM-Punkte. «Das war ein spannendes Rennen mit krassem Speed», kommentierte Dirk Geiger anschließend, «ich hätte nicht erwartet, diesen Speed bis zum Schluss mitgehen zu können.»

Hinter dem Führungsduo hatte sich schnell ein Verfolgerfeld aus zehn Piloten herausgebildet. Booth-Amos Teamkollege Marvin Siebdrath nutzte in der vorletzten Runde die Gelegenheit, sich von den anderen etwas abzusetzen und wurde Dritter. IDM-Leader Lennox Lehmann kam als Vierter ins Ziel.

TOP 12 Assen SSP 300 Rennen 2:

1. Tom Booth-Amos 10 Runden

2. Dirk Geiger +0.032 sec

3. Marvin Siebdrath +7.620

4. Lennox Lehmann +9.812

5. Micky Winkler +10.114

6. Sasha de Vits +10.140

7. Oliver Svendsen +10.209

8. Twan Smits +10.447

9. Luca de Vleeschauer +10.546

10. Leo Rammerstorfer +10.617

11. Toni Erhard +10.637

12. Tom Molenaar +16.695