Füsport-Kawasaki präsentiert neues Fahreraufgebot

Das Füsport-Kawasaki Team fährt 2023 wieder zweigleisig und wird sowohl in der Supersport 300-WM als auch in der IDM aktiv sein. Für die IDM-Titelverteidigung setzt die Mannschaft auf Max Zachmann und Petr Svoboda.

Die Saison 2022 endete für das Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Team mit dem Titelgewinn in der IDM Supersport 300 durch Marvin Siebdrath. Da der 19-Jährige das Team verlässt, um 2023 in der nächsthöheren Kategorie an den Start zu gehen, präsentierte die Mannschaft nun ihr neues Fahreraufgebot.

In der Supersport 300-WM wird die Mannschaft durch Petr Svoboda verstärkt. Er ersetzt damit Dirk Geiger und wird an der Seite von Troy Alberto seine dritte Saison in der Weltmeisterschaft bestreiten. Neben seinen WM-Einsätzen wird der 20-jährige Tscheche zudem in der IDM unterwegs sein.

Für die Titelverteidigung in der IDM Supersport 300 setzt das niederländisch-deutsche Team neben Svoboda auf Max Zachmann, der seine fünfte Saison in der Nachwuchskategorie fahren wird. Der 20-Jährige kennt die Kawasaki Ninja 400 bereits aus dieser Saison, die er als 13. abgeschlossen hatte.

Teammanager Rob Vennegoor kommentierte sein neues Line-up: «Mit Petr und Max haben wir zwei schnelle und erfahrene Piloten. Letzte Saison haben wir bei Dirk Geiger gesehen, dass der Wechsel zwischen IDM und WM sehr erfolgreich verlaufen kann, weshalb wir diesen Weg mit Petr einschlagen. Leider wird er aufgrund von Terminüberschneidungen zwei IDM-Läufe verpassen, weshalb wir nach einem dritten Fahrer suchen, der ihn dort ersetzt.»