IDM Sachsenring: KTM-300-Crash und Aussenseiter-Sieg

Erst wurden in der Boxengasse noch auf den letzten Drücker Reifen gewechselt. Anschließend nahmen die Piloten falsche Startpositionen ein und bekamen Durchfahrtsstrafen aufgebrummt.

Regen? Ja, Nein, Vielleicht? In der Startaufstellung rollten die Piloten teilweise noch mit Slicks an. Am Ende eindeutig ja in Sachen Regen und einige Piloten, unter ihnen WM-Gast Loris Veneman, schenkten ihren Startplatz her, selbst wenn er in der ersten Reihe war, und schoben zurück in die Boxengasse, um sich Regenreifen abzuholen. Denn der Regen wurde wieder stärker, die Slick-Entscheidung eher falsch. Am Ende waren alle auf Regenräder unterwegs. Eben auch Veneman, Oliver Svendsen und Phillip Tonn.

Am Mikro erklärte unter anderem Pro Superstock 1000-Mitfavorit Moritz Jenkner im Live-Stream fachmännisch die Umstände zum Thema Regen, Reifen, Slicks, WM-Gäste und die nötige Taktik.

Nach der ersten Runde kam Veneman als erster über die Zielgerade. Drei Freudenberg-KTM rutschten dann kollektiv ins Aus. Phillip Tonn, Ruben Bijman und Jeffrey Buis. «Einer ist auf die nassen Kerbs gefahren», erklärte Jenkner, «die Jungs dahinter hatten keine Chance.»

Sicher war die Führung von Veneman und Platz 3 von Svendsen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Denn die beiden hatten nach dem Reifenwechsel nicht hinten im Feld das Rennen aufgenommen, sondern hatten sich auf ihre ursprünglichen Startpositionen in Reihe 1 gestellt. Dafür gab es erst einmal für Svendsen eine Durchfahrtstrafe. Nach der Durchfahrt kam der Däne und Sieger vom Vortag wieder als Achter auf die Strecke.

Veneman, der auch mit dieser Strafe rechnen musste, machte an der Spitze ordentlich Druck und setzte sich über vier Sekunden ab. Doch dann kam auch für den Niederländer der Strafzettel. Damit hieß der neue Führende Senna van den Hoven, gefolgt von Dylan Czarkowski und dem Schweizer Fabio Sarasino. Im Rennen waren damit nur noch neun Piloten unterwegs. Czarkowski hatte sich mit einem Renneinsatz im verregneten Assen bereits optimal auf solche gemischten Verhältnissen vorbereitet.

Tonn hatte sich auch nochmal ins Rennen aufgemacht, wurde aber auch mit einer Durchfahrtstrafe belegt. Veneman und Svendsen kämpften zehn Sekunden hinter dem Führungs-Duo um den dritten Platz. Czarkowski behielt bis zum Schluss die Nerven und holte seinen ersten Sieg in der IDM Supersport 300. Platz 2 ging an Senna van den Hoven, Rang 3 ergatterte am Ende noch Loris Veneman.