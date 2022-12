Walid Kahn (KTM) zwischen «Genie und Wahnsinn»

Das Team Freudenberg schickt durch die Vertragsverlängerung mit Walid Khan einen Titelanwärter ins Rennen der IDM Supersport 300. In der Saison 2023 will Khan neben Dustin Schneider um den Titel kämpfen.

Die Weichen für die kommenden Jahre stellte Carsten Freudenberg bereits frühzeitig in der Saison 2022. Die Partnerschaft mit Namenspartner PALIGO, dem Online-Händler für Festbrennstoffe und Gartenbau, schaffte die Basis für frühe Entscheidungen und eine langfristige Entwicklungsbasis. So liegt in diesem Jahr das gesamte Fahrer-Aufgebot für die kommenden Saison bereits unter dem Weihnachtsbaum der Freudenbergs.

Als letztes Puzzleteil gesellt sich nun Walid Khan dazu, der in dieser Woche seinen Vertrag in der sächsischen Teamzentrale unterschrieb. Der Niederländer ist immer für eine Überraschung gut und hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er auf der KTM Siege einfahren kann. Er komplettiert die IDM-Aufstellung und bildet mit Nachwuchs-Pilot Dustin Schneider ein starkes Team. Für Schneider sicher eine perfekte Ergänzung, da Khan bereits 2022 gezeigt hat, dass er ein Teamplayer ist und die jüngeren Fahrer unterstützt.

«Ich bin super happy», versichert Khan, «bereits vor Weihnachten sagen zu können, wo ich 2023 fahre. Danke an Carsten, Paligo und das Team für das Vertrauen und die Unterstützung. Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte natürlich auch 2023 wieder um Siege kämpfen. Ich werde über den Winter hart trainieren und mich bestens auf die neue Saison vorbereiten. Es wird ein harter Kampf um die Meisterschaft. Ich werde bereit sein und alles geben.»

«Walid ist ein Rennfahrer zwischen Genie und Wahnsinn», so das Urteil Freudenbergs. «Er hat es einfach verdient, eine weitere Chance zu bekommen. Persönlich freue ich mich sehr für ihn. Wenn wir seine Emotionen noch besser in den Griff bekommen, dann ist immer alles möglich. Er hat das Potential auch in der WM ums Podium zu kämpfen. Wir werden an seiner Konstanz arbeiten und möchten ihm mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung unser Vertrauen schenken. In den letzten Jahren waren wir da deutlich später und konnten erst kurz vor Saisonbeginn zusagen. Was Walid leisten kann, hat er immer wieder bewiesen und ich bin mir sicher, dass er um den IDM-Titel mitfahren wird. Dustin hat damit einen schnellen Teamkollegen. Davon werden am Ende beide Fahrer profitieren! Vielen Dank an KTM, unseren Hauptsponsor Paligo sowie allen Teamsponsoren - das gibt uns nun eine perfekte Ausgangsbasis für 2023.»