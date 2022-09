Marvin Siebdrath Meister mit vier Punkten Vorsprung

Nach seinem Vizemeistertitel wurde Marvin Siebdrath (Kawasaki) jetzt IDM-Meister in der Klasse Supersport 300. Am Ende hatte der 18-jährige Sachse vier Punkte Vorsprung vor Leo Rammerstorfer (KTM).

Das abschließende Rennen auf dem Hockenheimring in der kleinen Supersportklasse war mal wieder nichts für schwache Nerven. Bei trockenen Verhältnissen waren 13 Runden angesetzt, doch es kam anders.

Gleich zu Beginn lagen die Nerven bei vielen Beteiligten blank, denn nachdem alle schon in der Startaufstellung standen und die Ampeln auf rot schalteten, hob Scott Deroue vom Team Freudenberg KTM – Paligo Racing plötzlich die Hand und sprang vom Motorrad. Wie der Niederländer später erklärte, wollte sein Bike nicht anspringen, was es beim zweiten Versuch dann aber doch tat.

So fuhren erst einmal alle wieder an die Box zurück und der Restart wurde für nun 12 Runden angesetzt. Dann ging es los, aber nach einem Sturz des Niederländers Bryan Cohen und des Schweizers Fabio Sarasino wurden gleich in der zweiten Runde die roten Flaggen geschwenkt.

Dann wurde das Rennen auf sieben Runden zusammengekürzt und los ging es. Der Sieger vom Vortag, Dirk Geiger vom Team Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki übernahm die Führung, musste sie aber schon in der zweiten Runde an Walid Khan vom Team Freudenberg KTM – Paligo Racing abgeben. Ab Runde 3 begann es zu nieseln.

Marvin Siebdrath hielt fortan die zweite Position bis ins Ziel. Zum Teil ungewollte Unterstützung erhielt er von der weiteren «grünen Meute» mit Geiger, Sven Doornenbal, Oliver Svendsen, Jorke Erwig, Ferre Fleerackers und Thom Molenaar (alle Kawasaki), die mit ihren Positionskämpfen und Windschattenduellen den bis dahin in der IDM Führenden Leo Rammerstorfer letztlich am weiteren Vorwärtskommen hinderten.

Im Ziel dieses verrückten Rennens kam Walid Khan mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor Marvin Siebdrath ins Ziel. Dirk Geiger wurde Dritter, Leo Rammerstorfer Vierter. Damit hatte Siebdrath 224 IDM-Punkte auf seinem Konto, der Österreicher 220.

Ergebnis SSP 300 Hockenheimring Rennen 2 (Top 10):

1. Walid Khan (KTM) 7 Runden

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki) +1.901

3. Dirk Geiger (Kawasaki) +2.611

4. Leo Rammerstorfer (KTM) +3.342

5. Sven Doornenbal (Kawasaki) +3.425

6. Oliver Svendsen (Kawasaki) +4.233

7. Jorke Erwig (Kawasaki) +4.243

8. Ferre Fleerackers (Kawasaki) +5.781

9. Thom Molenaar (Kawasaki) +5.830

10. Scott Deroue (KTM) +6.709