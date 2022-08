Dirk Geiger: WM-Pilot besteht IDM-Herausforderung

Doppelsieg für Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki und WM-Pilot Dirk Geiger bei IDM Supersport 300. Zum zweiten Mal hat das Team die Heimrennen auf dem TT Circuit von Assen gewonnen. Siebdrath bleibt Titelanwärter.

Letztes Jahr gelang dieser Coup Tom Booth-Amos, während Dirk Geiger am vergangenen Wochenende sowohl in Rennen 1 als auch in Rennen 2 der Beste war. Beide Male besiegte der Gast aus der WM den ortsansässigen Scott Deroue in sehr spannenden Rennen und rundete damit ein perfektes Wochenende ab, nachdem er sich zuvor die Pole Position gesichert hatte. Mit diesem IDM-Boost ist Geiger zweifelsohne bereit für die letzten WorldSSP300-Rennen des Jahres 2022 in Magny-Cours, Barcelona und Portimao.

Marvin Siebdrath hatte ein schwierigeres Wochenende, konnte aber den Rückstand auf den Tabellenführer (Leo Rammerstorfer) auf einen Punkt verkürzen. Nach dem Samstagsrennen lag der Kawasaki-Pilot sogar in Führung. In Rennen 2 kam er einen Platz hinter Rammerstorfer ins Ziel, so dass die letzten beiden IDM-Rennwochenenden mit dem minimalen Unterschied zwischen den beiden spannend werden dürften.

«Was für ein Wochenende», meinte Teamchef Rob Vennegoor nach getaner Arbeit. Es fühlt sich so gut an, die IDM Supersport 300 auf dem TT Circuit zu gewinnen, genau wie im letzten Jahr. Vielen Dank an Dirk und sein Team für diese Spitzenleistung. Marvin hatte es an diesem Wochenende etwas schwerer, aber wenn du trotzdem Punkte aufholst, dann machst du dich wirklich gut. Wir haben noch vier IDM-Rennen vor uns, und mit nur einem Punkt Unterschied werden diese vier Rennen unglaublich spannend sein. Ich kann es kaum erwarten, zum Red Bull Ring zu kommen. Assen war auch deshalb besonders, weil wir mit sechs Fahrern am Start waren. Ohne die Unterstützung unserer Veranstaltungssponsoren Wematik GmbH, Basak Tractor und LS2 Helmets Deutschland wäre dies nicht möglich gewesen und dafür möchte ich mich bei diesen Unternehmen bedanken. Es war eine fantastische Show auf und neben der Rennstrecke. Auf zum Red Bull Ring.»