IDM Assen: Tonn kampfstark zum 300er-Doppelsieg

Wegen eines Trauerfalls in der Freudenberg-Mannschaft hielt sich die Party beim Sieger Phillip Tonn und dem Zweitplatzierten Ruben Bijman in Grenzen. Als strahlender Dritter stieg Dylan Czarkowski aufs Podest.

Philip Tonn entschied mit einem Fotofinish das erste Rennen der IDM Supersport 300 in Assen für sich. Dylan Czarkowski arbeitete sich nach einem Sturz auf Platz 4 zurück. Bis zur Ziellinie kämpfte Tonn am Samstag gegen seine Teamkollegen Ruben Bijman und Oliver Svendsen, um am Ende mit einem Vorsprung von 0,023 Sekunden seinen ersten Saisonsieg zu ergattern.

Im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag legten die KTM-Jungs aus der Freudenberg-Mannschaft wieder flott los und Ruben Bijman, Phillip Tonn und Oliver Svendsen eroberten sofort die Spitze. Gespickt mit zahlreichen Überholmanövern. Noch in Sichtweite reihte sich Dylan Czarkowski, der mit einem reinen Familien-Team in die IDM eingestiegen war, auf Platz 4 ein.

Dahinter war schon nach zwei Runden eine ordentliche Lücke zum viertplatzierten Fabio Sarasino aufgerissen, der gemeinsam mit Senna van den Hoven seine Runden drehte. Von hinten drohte keine Gefahr. Die zweite Verfolgergruppe, angeführt von Niklas Böhlen, war fünf Sekunden weg. Gastfahrer Lukas Rörborn war nach einem Trainingssturz wie schon beim Samstagsrennen nicht dabei.

Czarkowski war in der dritten Runde in der Spitzengruppe angekommen und versuchte alles, die KTM-Armada aufzumischen. Ab Runde 4 kämpfte er dann fröhlich mit und übernahm in Runde 5 auch gleich mal die Führung. Doch Bijman ließ sich das nicht gefallen und setzte sich wieder an die Spitze. Da war allerdings erst die erste Halbzeit rum und es blieben fünf weitere Runden, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Gerne auch mal zu viert nebeneinander.

Tonn kassierte eine Verwarnung, da er sich zu dicht an die Streckenbegrenzung gewagt hatte. Die letzte Runde ging Czarkowski als Erster an, nachdem ihn die drei KTM-Jungs in ihrem Windschatten vorbeigelockt hatten. Die letzten Meter sollte dann erst die Entscheidung bringen.

Den Sieg eroberte Tonn. Der zweite in Folge. Ruben Bijman ergatterte noch Rang 2. Czarkowski war noch mit Bijman aneinandergeraten, rettete sich aber noch auf dem dritten Platz. Oliver Svendsen kam zwar mir 0,280 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel, war aber trotzdem nur Vierter. Das Ganze landete aber erst einmal auf dem Tisch der Rennleitung zur Endkontrolle. Platz 1 war sicher. Diskutiert wurde über die beiden Streithähne dahinter.

Ergebnis IDM Supersport 300, Rennen 2

1. Phillip TONN (GER/KTM)

2. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

3. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

4. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

5. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

6. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

7. Markus STORM (DNK/Kawasaki)

8. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

9. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)

10. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki)

11. Hugo VIKLUND (SWE/Kawasaki)