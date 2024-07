Schleiz: Svendsen Doppelsieger – Zuletzt rote Flagge

Oliver Svendsen (Freudenberg KTM-PALIGO Racing) gewann auch das zweite Rennen der Supersport 300 auf dem Schleizer Dreieck. Wie vorher bei 600ern gab es in der gleichen Ecke Stürze und einen Rennabbruch.

Es sollte gerade in die letzte Runde gehen, da stürzten mit Phillip Tonn (KTM), Ruben Bijman (KTM) und Dylan Czarkowski (Yamaha) gleich drei Fahrer in der Kurve vor Start und Ziel. Die S-Schikane wurde schon bei den Supersportlern einigen zum Verhängnis.Eine Runde vorher hatte Korbinian Brandl an dieser Stelle wahrscheinlich Öl verloren.

Oliver Svendsen, schon am Samstag Sieger des ersten Laufes, wählte eine etwas andere Linie und kam durch. Sein Teamkamerad Phillip Tonn war am Ende der Gelackmeierte. Um innerhalb der erforderlichen fünf Minuten wieder mit dem Motorrad im Fahrerlager zu sein, ließ er sich von einem Marshall und dann Teammitgliedern schieben. Daraufhin wurde der Sachse disqualifiziert, weil er nicht aus eigener Kraft zurückkehrte.

Die Zweiklassen-Gesellschaft Freudenberg KTM-PALIGO Racing, vertreten durch Svendsen, Tonn, Ruben Bijman (NL) und dem Schweizer Fabio Sarasino, sowie Dylan Czarkowski (NL, Yamaha), Korbinian Brandl (D, KTM), Senna van den Hoven (NL, Kawasaki), Niklas Böhlen (CH, Kawasaki) und dem Schweden Emil Tägtlund (S, Yamaha) auf der anderen Seite, wurde bis zum Abbruch nur durch Czarkowski gestört.

Was der 18-jährige Niederländer aus Coevorden, der aus dem reinen Privatteam «Racing DC» kommt, zehn Runden lang auf seiner Yamaha leistete, verdient höchsten Respekt. Er konnte jedenfalls im Laufe der zehn Runden in die Freudenberg-Phalanx einbrechen und in Runde 9 sogar kurzfristig auf Position 2 vorfahren.

In der Führung wechselten sich die drei KTM-Top-Piloten aus dem sächsischen Bischofswerda ab. Phillip Tonn war in Runde 7 erstmal in Führung gegangen. Am Ende raste er mit Svendsen, Bijman und Czarkowski fast nebeneinander hinunter durch die Seng. Dann folgte die Start-Ziel-Kurve, wo bis auf Svendsen alle über das Vorderrad hinweg stürzten.

Ergebnisse IDM Schleiz SSP 300 Rennen 2:

1. Oliver Svendsen (DK), KTM, 11 Runden

2. Ruben Bijman (NL), KTM, +0.217

3. Fabio Sarasino (CH), KTM, +9.886

4. Korbinian Brandl (D), KTM, +41.435

5. Emil Tägtlund (S), Yamaha, +42.410

6. Niklas Böhlen (CH), Kawasaki, +46.608

DNF Dylan Czarkowski (NL), Yamaha

DNF Senna van den Hoven (NL), Kawasaki

DQ Phillip Tonn (D), KTM