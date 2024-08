IDM Assen: Erster 300-Sieg für Phillip Tonn

Die kleinste Klasse der IDM-Solo-Abteilung machte am Samstagnachmittag den Anfang in Sachen Punkteverteilung. Premiere feierte KTM-Pilot Tonn auf dem obersten Treppchen. Bijman und Svendsen auf 2 und 3.

Ruben Bijman (Freudenberg KTM-Paligo Racing) dominierte beim Auftritt der IDM Supersport 300 beide Qualifyings souverän und schnappte sich mit der schnellsten Rundenzeit von 1.51,332 Minuten die vorderste Startposition. Der WM-Pilot legte bereits in den Trainings am Freitag das Tempo vor und bewies, dass er aus seiner Heimstrecke nur schwer zu schlagen ist.

Der Däne Oliver Svrendsen startet neben Bijman von Rang 2 ins Rennen. «Für mich ist es am wichtigsten, so zu fahren, dass ich meine Tabellenführung ausbauen kann», so Svendsen, der aktuell mit 163 Punkten die Meisterschaft anführt, 47 Zähler vor Ruben Bijman.

Nach zwei technischen Defekten in den freien Trainings am Freitag fand Philipp Tonn (Freudenberg KTM-Paligo Racing) im ersten Qualifying mit Platz 2 ein versöhnliches Tagesende. Am Samstagvormittag lief es für den 18-Jährigen jedoch wieder nicht ganz einwandfrei. Auf P2 liegend, kam Tonn zur Mitte des Trainings zu Sturz, konnte jedoch weiterfahren. Nach einem kurzen Check in der Box nahm er erneut Anlauf auf die Pole Position, doch der gewünschte Erfolg blieb aus. Er startet von Rang 3 an diesem Wochenende in die Läufe.

Bijman, Tonn, Svendsen. So sah die Reihenfolge nach der ersten Rennrunde aus. Dylan Czarkowski verpasste den Start, bremste sich aber gekonnt gleich wieder an das KTM-Trio heran. Doch lange hatte der niederländisch Underdog, der mit seinem privaten Mini-Team eine Yamaha einsetzt, keine Freude am Windschatten des KTM-Trios. Mit einer verpatzten Runde verlor er knapp zwei Sekunden. In Runde 3 ging dann alles schief. Czarkowski war in der Strubben gestürzt. Doch der Yamaha-Pilot rappelte sich schnell wieder auf und kam eine Runde später als Sechster wieder bei Start-Ziel vorbei.

Damit machten die Freudenberg-Pilote die Sache mit dem Podium unter sich aus, boten aber zahlreiche ansehnliche Überholmanöver. Nicht gestartet war Gastfahrer Lukas Börborn. Der Schwede war im Qualifying gestürzt.

So richtig kristallisierte sich an der Spitze kein potenzieller Sieger heraus. In den letzten Runden gab es das eine oder andere Geplänkel und allerlei Windschatten-Spielereien und jeder durfte mal Führungsmeter machen. Fürs Spektakel sorgte im Mittelfeld Czarkowski, der sich in der drittletzten Runde an Senna van den Hoven und Fabio Sarasino auf einen Schlag vorbeizwängte und auf Platz 4 unterwegs war.

Vorne spitzte sich der Kampf zu. In der letzten Runde lag Tonn vorne, wurde von Bijman kassiert und revanchierte sich in der letzten Schikane mit einem flotten Manöver. Mit einem hauchzarten Vorsprung rauschte Tonn als Erster über die Ziellinie und durfte sich über seinen ersten Sieg freuen.

Ergebnis IDM Supersport 300, Rennen 1

1. Phillip TONN (GER/KTM)

2. Ruben BIJMAN (NLD/KTM) + 0,023

3. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM) + 0,072

4. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha) + 23,779

5. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki) + 2,060

6. Fabio SARASINO (CHE/KTM) + 0,269

7. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki) +16,507

8. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki) + 0,250

9. Markus STORM (DNK/Kawasaki) 0,434

10. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)

11. Hugo VIKLUND (SWE/Kawasaki)