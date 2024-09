Oliver Svendsen: IDM SSP 300-Meister aus Dänemark

Beim vorletzten Rennen auf dem Hockenheimring war am Samstag bereits alles geklärt. Drei Mal Freudenberg auf dem Podest. Sieg für Phillip Tonn, Platz 2 und kein Titel für Ruben Bijman. Svendsen reicht P3.

Sie trägt die Farbe orange. Die letzte Pole Position in der Supersport 300 der IDM hat am Samstagmittag KTM-Pilot Phillip Tonn eingetütet. Mit einer Rundenzeit von 1:37,065 Minuten, die er im ersten Qualifying am Morgen setzte, war er das Maß der Dinge. «Ich bin bisher absolut zufrieden mit meiner Leistung hier und freue mich auf die Rennen», sagte der 19-Jährige aus Apolda selbstbewusst. Eigentlich hatte er im zweiten Training vor, die 1:36er Zeit zu knacken, «aber irgendwie wollte es nicht klappen», meinte er nach dem zweiten Qualifying minimal enttäuscht. Das hätte er aber bereits abgehakt, denn nun wolle er sich auf das erste Rennen am Samstagnachmittag konzentrieren.

Hat er bereits eine Strategie? «Fehlanzeige. Das werde ich im Laufe des Rennens intuitiv entscheiden», verriet Phillip Tonn, dessen Leistungskurve seit der Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer steil angestiegen ist. «Ich habe wieder Selbstvertrauen nach einem schwierigen Start in die Saison und nach vielen Pleiten, Pech und Pannen.»

Die beiden Titelanwärter Ruben Bijman und Oliver Svendsen (beide Freudenberg KTM-Paligo Racing) standen neben Tonn auf Rang 2 und 3. Für Bijman verlief der bisherige Tag allerdings weniger entspannt. In Q1 stürzte er bereits zu Beginn der Session, konnte jedoch das Motorrad wieder aufstellen und weiterfahren. Im zweiten Training kollidierte er mit einem Fahrer kurz vor Schluss und stürzte erneut, ohne sich zu verletzen. Doch seine zuvor gesetzte Rundenzeit von 1:37,186 Minuten sicherte ihm die zweite Startposition, gefolgt von dem Meisterschaftsführenden Oliver Svendsen. Der Däne müsste heute im ersten Rennen lediglich Zweiter werden, um der neue IDM-Champion zu werden.

Ergebnis IDM Supersport 300, Qualifying 1+2

1. Phillip TONN (GER/KTM)

2. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

3. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

4. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

5. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

6. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

7. Markus STORM (DNK/Kawasaki)

8. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

9. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki)

10. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

11. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)

Ein Rennen mit einer Entscheidung

Beim Erlöschen der Ampel hatte Svendsen arg früh reagiert und reihte sich nach der ersten Runde hinter Polesetter Tonn ein. Ruben Bijman hatte Rang 3 bezogen und wieder mal war es nur Czarkowski, der an der Freudenberg-KTM-Truppe dranbleiben konnte.

Das Trio an der Spitze war ausnehmend zivilisiert unterwegs, allerdings zu schnell für Czarkowski, der den Kontakt zur KTM-Abteilung langsam aber sicher verlor. So konnten die Freudenberg-Jungs in Ruhe ihren Strich fahren. Auch Svendsen konnte entspannt weiterfahren. «Kein Frühstart» versicherte nach einer Kontrolle die Rennleitung.

In der fünften von 13 Runden übernahm Bijman das Kommando an der Spitze und Czarkowski robbte sich wieder ran. Tonn auf Rang 3 wagte einen Blick über die Schulter und hatte dann den Niederländer im Blick. In der zweiten Rennhälfte stieg dann der Nervositätspegel an der Spitze und ein Überholmanöver jagte das nächste.

Drei Runden vor Schluss war noch nicht abzusehen, wer am Ende den Pokal oder gar den Meistertitel schnappen würde. Auch Czarkowski hing nach wie vor am Ende der Gruppe. Mit dem meisten Druck war sicherlich Bijman unterwegs, dem im Titelkampf alles andere als ein Sieg nicht helfen würde.

In der letzten Runde der direkte Zweikampf zwischen Svendsen und Bijman. Tonn machte sein Ding an der Spitze und rauschte als Erster über die Ziellinie. Bijman ackerte sich noch auf den zweiten Rang, doch der half ihm nicht. Mit Platz 3 krönte sich der Däne Oliver Svendsen zum IDM-Champion 2024. In der Sachskurve wurde er unter anderem von IDM Superbike-Piloten Jan-Ole Jähnig empfangen, der dem neuen Meister das entsprechende Shirt überstreifte.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Phillip TONN (GER/KTM)

2. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

3. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

4. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

5. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

6. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

7. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki)

8. Markus STORM (DNK/Kawasaki)

9. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

10. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

11. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)