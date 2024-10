Freudenberg feiert mit KTM IDM-Hersteller-Sieg

In der IDM Supersport 300 ging der Meistertitel beim Finale auf dem Hockenheimring an Oliver Svendsen. Die Herstellerwertung hatte KTM schon lange vorher klargemacht. Eine späte Würdigung.

Wann genau das Team Freudenberg mit seiner KTM-Truppe den Sieg in der Herstellerwertung 2024 geholt hatte, kann man im Nachhinein nicht mehr genau festmachen. Doch nachdem KTM in der Schlusstabelle 333 Punkte mehr hat als sein direkter Verfolger und es pro Wochenende maximal 45 Zähler gibt, es werden jeweils die zwei Besten einer Marke gewertete, dürfte der Sieg in der Herstellerwertung schon eine Weile her sein.

Wenig überraschend ging der Sieg an KTM und an das Team Freudenberg, die bei manchen Veranstaltungen die Hälfte des meist schmalen Teilnehmerfeldes gestellt hatten. «Wir haben alles ordentlich über die Bühne gebracht», erklärt Teamchef Carsten Freudenberg im Rückblick. «Trotz der ganzen Situation mit den Fahrern in diesem Jahr haben wir die Fahnen in der IDM Supersport 300 hochgehalten. KTM hat sich als Hersteller auch ordentlich engagiert. Von 14 Rennen haben wir 13 gewonnen. Wir haben in der Herstellerwertung fast doppelt so viele Punkte geholt wie andere Hersteller.»

«KTM hat sich damit erneut in der Nachwuchsarbeit engagiert und sich auch gegen die Konkurrenz ganz klar durchgesetzt», sagt Freudenberg weiter. «Für KTM ist das natürlich eine Anerkennung. An den Fahrer alleine darf man es nicht messen. Ich schaue ja immer auf die Rundenzeiten. Die haben wir dieses Jahr auch wieder nach unten gedrückt. Die Pole-Position von Iglesias aus dem Vorjahr haben wir um fast eine halbe Sekunde unterboten mit Phillip Tonn.»

«Auch in den Rennen über die Distanz waren wir teils fünf bis sieben Sekunden schneller als in den Jahren zuvor», rechnet der Teamchef weiter vor. «Auf vielen Rennstrecken haben wir das Niveau in diesem Jahr weiter angehoben und die Fahrer waren schneller als im vorigen Jahr. Man sieht, wo Iglesias in der Weltmeisterschaft fährt. Das sollte gewürdigt werden. Die Rennen waren trotzdem spannend.»

«Im Live-Stream hat man ja meistens die Spitze gezeigt und da hat man gesehen, dass sich unsere Fahrer nichts geschenkt haben», fügt er noch an. «Das war als Teamchef nicht immer einfach, sich das anzuschauen, wie sich die Fahrer teilweise wenig Spielraum gelassen haben und wie hart gegeneinander gekämpft wurde. Ich denke, das konnte sich sehen lassen. Seit es die IDM Supersport 300 gibt, haben wir den Meistertitel vier Mal gewonnen. Einmal mit Jan-Ole Jähnig, zwei Mal mit Lennox Lehmann und jetzt mit Oliver Svendsen. Somit sind wir auch das erfolgreichste Team in Sachen Meistertitel und in den letzten drei Jahren haben wir auch die Hersteller-Wertung gewonnen für KTM.»

Hersteller-Wertung 2024 IDM Supersport 300

1. 614 Punkte KTM

2. 281 Punkte Yamaha

3. 273 Punkte Kawasaki