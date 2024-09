Rubin Bijman: Erster IDM SSP 300-Sieg nach 8 x P2

Spannend bis zum Zielstrich war mal wieder das Rennen der kleinsten IDM-Klasse. Das letzte Rennen der Saison 2024 gewann Ruben Bijman. Mit auf dem Podest Oliver Svendsen und Dylan Czarkowski.

Der Titel war seit Samstagnachmittag schon weg. Oliver Svendsen aus Dänemark hatte seine Freudenberg Paligo-Teamkollegen in Schach gehalten und war im ersten Rennen im Rahmes des IDM-Finales nordisch cool mit seiner KTM zu seinem ersten IDM-Titel gedonnert. Die Pole-Position nahm auch am Sonntagmittag vor vollbesetzten Rängen wieder Phillip Tonn ein, mit Ruben Bijman, der in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen hatte, und Svendsen an seiner Seite.

Zum letzten Mal gingen die elf Piloten ins Rennen der IDM Supersport 300. Auf jeden Fall zum letzten Mal in dieser Saison, aber vielleicht auch zum letzten Mal überhaupt. Denn ab nächstem Jahr wird die Klasse durch die Kategorie «Sportbike» ersetzt. Eine 300er-Kategorie gibt es nur noch, wenn sich genügend Teilnehmer finden lassen. Ansonsten war es das mit der Einsteiger-Klasse.

War das Rennen am Samstag noch halbwegs zivilisiert, so legten das KTM-Trio Svendsen, Tonn und Bijman von Beginn an zünftig los. Wie immer hing Dylan Czarkowski am Freudenberg-Dreigestirn dran. Mit fröhlichem Hin und Her sorgten die Top-3 für die Show. Tonn und Bijman fuhren eine kleine Lücke auf und Svendsen musste sich auf Rang 3 gegen Czarkowski verteidigen. Doch kurz vor der Halbzeit waren die Vier wieder beieinander.

Bijman hatte sich extrem an der Spitze festgebissen, denn ein Sieg stand ganz oben auf seiner Wunschliste. Doch mit einer knappen halben Sekunde waren die Gegner nicht allzu weit weg. Von weiter hinten drohte keine Gefahr. Die Verfolgergruppe, angeführt von Fabio Sarasino, waren über 20 Sekunden weg.

In die letzte Runde bog das Quartett Rad an Rad ein. Tonn übernahm das Kommando vor Bijman. Der kam dann auch nochmal vorbei. Im Motodrom dann die Schluss-Offensive. Tonn bog zu flott in die Südkurve, kam weit raus und verlor den Schwung. Den Sieg schnappte sich Bijman, endlich, nach acht zweiten Plätzen. Svendsen kam auf einem gepflegten zweiten Platz an. Dylan Czwarkowski machte sich extra klein auf seiner Yamaha und rauschte 0,024 Sekunden vor Tonn als Dritter über den Zielstrich.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

2. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

3. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

4. Phillip TONN (GER/KTM)

5. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

6. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

7. Markus STORM (DNK/Kawasaki)

8. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki)

9. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

10. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

11. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)