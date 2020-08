IDM Assen: Steeman siegt beim SSP-Rookie-Rennen

Am Samstagnachmittag holte sich Victor Steeman, im Vorjahr noch mit dem Team Freudenberg in der 300er-WM unterwegs, in seinem ersten IDM-SSP600-Rennen seinen ersten Sieg. Platz 3 für Max Enderlein.

Einen Frühstart gab es beim ersten Rennen der IDM Supersport 600 und der IDM Superstock 600 zwar nicht, aber turbulent war die Startphase am Samstagnachmittag dennoch. Während der Polesetter Victor Steeman gut durchs erste Eck kam, rappelte es hinter ihm gewaltig. Im Mittelfeld fehlten nach einer Kettenreaktion Sandro Wagner, Per Behmer, Reinier Saris und Honda-Solist Paul Fröde.

Kurz Zeit später knallte es bei Martin Vugrinec und Gastfahrer Glenn van Straalen. Beide nahmen das Rennen von hinten wieder auf. An der Spitze zeichnete sich ein glänzender Einstand ab. Denn für Steeman war es das erste Rennen in der IDM Supersport, nachdem er im Vorjahr noch in der Supersport 300 unterwegs. Kurz vor der Halbzeit hatte der Niederländer bereits über vier Sekunden Vorsprung vor seinen Verfolgern herausgefahren. Während Steeman alleine sein Ding machte, machten es sich hinter ihm Sander Kroeze und der Vorjahresmeister Max Enderlein gemütlich.

In der zweiten Verfolgergruppe war da um einiges mehr los. Karel Hanika und Luca Grünwald hatten sich nach eher mässigem Startplatz nach vorne gearbeitet und mussten sich vor Dion Otten Milan Merckelbagh und Marc Buchner inachtnehmen, die ebenfalls noch Ambitionen für eine vordere Platzierung hatten. Schnellster Superstock-Pilot war der Belgier Tom Kohnen auf Gesamtrang 16 mit einem gewaltigem Vorsprung vor Neueinsteiger Tim Holtz und Bastian Ubl.

Victor Steeman konnte die letzten Runden gelassen angehen. Mit 5,3 Sekunden Vorsprung bog er in die letzte Runde ein, mit einer letzten Aktion zwischen Kroeze und Enderlein war noch zu rechnen. Auch Grünwald und Hanika duellierten sich noch heftigst. Grünwald sollte in Assen alle Tricks kennen, vor zwei Jahren stand er an gleicher Stelle bei der der Supersport-300-WM noch ganz oben auf dem Treppchen.

Steeman ließ sich nach seinem ersten Sieg zumindest virtuell von seinen Landsleuten feiern. Auf dem Podest fanden sich Kroeze als Zweiter und mit einem Rückstand von 0,1 Sekunden Max Enderlein als Dritter ein. Das Podest in der Superstock-Kategorie ging an Kohnen vor Holtz und Ubl.