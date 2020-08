Assen Quali 1: Victor Steeman vor Max Enderlein

Der Niederländer Victor Steeman fuhr Bestzeit bei der ersten Quali zur Supersport 600 in Assen. Knapp dahinter Vorjahressieger Max Enderlein. Jan Schmidt legte auf der Zielgeraden einen Highsider hin.

Die erste Qualifikation der Supersportler auf dem TT Circuit in Assen musste schon in der neunten Minute per roter Flagge unterbrochen werden. Was war passiert? Der Büdinger Jan Schmidt vom «Frankfurt Customs Racing Team» war mit seiner Yamaha YZF-R6 in der Schikane kurz vor Start und Ziel auf die neuen Kerbs geraten, per Highsider abgeflogen und über die Ziellinie gerutscht.

«Damit hatte ich nicht gerechnet, dass mit diesen Kerbs nicht zu spaßen ist», sagte der 25-Jährige gegen Abend zu SPEEDWEEK.com. Ihm tue zwar noch alles weh, aber zur zweiten Qualifikationsrunde am Samstagmittag wolle er wieder dabei sein.

Victor Steeman legte gleich in seiner dritten Runde eine Bestzeit von 1:42.147 min vor, aber Max Enderlein konnte diese später auf 1:42.122 min verbessern. Der Niederländer konterte jedoch vier Minuten vor Schluss mit einer hohen 41-er Zeit.

Der Tscheche Karel Hanika und Tom Kohnen aus Belgien (Superstock) crashten kurz vor Ende. Kohnen führte die Zeitentabelle in seiner Klasse aber nach der Quali 1 mit 1:44. 637 min an.