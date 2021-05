Patrick Hobelsberger hat die IDM SSP600 im Griff

Der Yamaha-Pilot vom Team Bonovo action by MGM ist neu in der IDM Supersport 600. Nach seiner Zeit in der Weltmeisterschaft und vielen Testkilometer im Winter führt sich Hobelsberger gleich gut im neuen Job ein.

Die Renn-Erinnerungen des ehemaligen Supersport-WM-Piloten vom Team Bonovo action by MGM an die Rennstrecke von Oschersleben waren zwar nicht mehr ganz frisch, aber dennoch ließ der Yamaha-Pilot nichts anbrennen und war vom ersten Freien Training an der Spitze der 600er-Konkurrenz unterwegs. «Im Jahr 2017 bin hier zuletzt ein Rennen gefahren», erinnert sich Patrick Hobelsberger. «Das war im Yamaha-Cup und ich wurde damals Zweiter und Dritter.»

Dass er Ambitionen auf Mehr hat, machte er von Beginn an klar und setzte seine Pläne mit der vorläufigen Bestzeit nach dem ersten Qualifying auch gleich in die Tat um. «Der Kurs ist schon ein wenig klein», erklärt er, «es war nach unserem Test in Navarra und Aragón ein kleiner Kulturschock. Aber das Layout ist echt cool.» Die IDM-Lieblingsstrecken des Bayern kommen erst noch. Vor allem Most und der Red Bull Ring in Österreich stehen ganz oben auf seiner Liste.

«Mit dem Team war ich zwar schon vor der Saison mal in Oschersleben», verrät er, «aber da war das Wetter so schlecht, dass ich gerade mal zehn Runden fahren konnte. Danach hat sich leider keine Möglichkeit mehr ergeben.» Ganz fremd sind ihm die Konkurrenten der IDM Supersport nicht. «Max Enderlein kenne ich. Da wusste ich vorher, dass der schnell ist. Der war Meister und hat’s drauf. Auch Martin Vugrinec kenn ich. Der war ebenfalls in Aragón beim Test und ist genau vor mir gestürzt. Auch Marcel Brenner habe ich da getroffen. Rob Hartog kenne ich von der WM.»

Im Freien Training war laut Hobelsberger, der die Zeiten an der Spitze vorgab, alles im Rahmen, mit Luft nach oben. Dass er zurück in die WM will, möchte der Yamaha-Pilot mit entsprechenden Taten unterstreichen. «Natürlich habe ich auch für dieses WM-Jahr mit einigen Teams geredet», beschreibt er seine WM-Verhandlungen. «Zum Beispiel mit dem Kallio-Team. Doch man muss bei der Supersport-WM sehr viel Geld mitbringen. Und nachher werden wegen der Corona-Lage Rennen gestrichen oder die Übersee-Rennen fallen weg. Jetzt schaue ich, dass ich in der IDM was draus machen und dass ich dann zurück in die WM komme.»

Ergebnis nach dem ersten Qualifying

1. 1:28.020 Patrick Hobelsberger/Yamaha

2. 1:28.503 Max Enderlein/Yamaha

3. 1:28.601 Marcel Brenner/Yamaha

4. 1:28.874 Andreas Kofler/Kawasaki

5. 1:29.309 Jan-Ole Jähnig/Yamaha

6. 1:29.315 Martin Vugrinec/Yamaha

7. 1:29.454 Valentin Debise/Kawasaki

8. 1:29.460 Marc Buchner/Yamaha