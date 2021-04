Glenn van Straalen: «Mir fehlte 2020 die Schärfe»

Glenn van Straalen und NIWA Racing werden in der Saison 2021 in der IDM Supersport 600 antreten. Der Niederländer hat sich zum Ziel gesetzt, in dieser Meisterschaft um die Podiumsplätze zu kämpfen.

Glenn van Straalen blickt auf eine ereignisreiche Saison 2020 zurück. Aufgrund der Corona-Situation begann die Saison auch für ihn sehr spät und der 20-jährige Niederländer hatte einen entsprechend voll gepackten Terminkalender. Er fuhr unter anderem mit EAB Ten Kate Racing in der World Superport 300 und später in der World Supersport 600 Klasse. Außerdem fuhr er mit NIWA Racing in der Niederländischen Meisterschaft ONK Supersport 600 und der IDM Supersport 600 Meisterschaft.

Für die Saison 2021 will sich Glenn van Straalen auf eine komplette Meisterschaft konzentrieren. Die Wahl fiel auf NIWA Racing, die mit ihrer Kawasaki ZX-6R in der IDM Supersport 600 antreten. «Eine starke Konkurrenz, bei der van Straalen bereits im letzten Jahr und in der Vergangenheit mehrere Rennen gewonnen hat», begründet das Team die Entscheidung. «Reisebeschränkungen und Entfernungen spielten ebenfalls eine Rolle bei der Wahl für diese Meisterschaft. Glenns Ziel für die neue Saison ist es, um die Podiumsplätze und Spitzenpositionen in der Meisterschaft zu kämpfen.»

Die IDM-Saison beginnt vom 30. April bis zum 2. Mai auf dem Lausitzring in Deutschland. Im April wird das Team einige Male mit der Kawasaki ZX-6R von NIWA Racing testen, unter anderem auf dem TT Circuit Assen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Saison wieder für NIWA Racing fahren kann», versichert van Straalen. «Ich denke, es war wichtig, sich auf eine komplette Meisterschaft zu konzentrieren. Ich denke auch, die IDM ist für mich in diesen unsicheren Zeiten momentan die beste Wahl. Letztes Jahr fehlte mir etwas die Schärfe, aber ich bin bereit für eine neue Saison. Ich würde gerne um das Podium kämpfen. Es ist eine starke Meisterschaft mit guten Fahrern, aber ich glaube definitiv, dass meine Chancen realistisch sind. Auf geht's.»