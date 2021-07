IDM SSP 600: Sommerpause vor Schleiz

Noch müssen sich die Piloten der IDM Supersport 600 und Superstock 600 gedulden. Denn nach der IDM in Most geht es für sie erst Ende des Monats auf dem Schleizer Dreieck weiter. Aktiv sind die Jungs trotzdem.

Patrick Hobelsberger und Valentin Debise sind in diesem Jahr neu in der IDM Supersport und teilen sich in trauter Zweisamkeit den ersten Platz mit je 76 Punkten. Mit leichtem Vorteil für Hobelsberger. Doch die Titelkandidaten haben noch ein paar Rennen Zeit, das Ding zu klären. In der Sommerpause herrscht nicht wirklich Stillstand.

Patrick Hobelsberger

«An einem Wochenende bin ich beim Testen am Pannoniaring, mit dem Trainingsbike von meinem Mechaniker. In der Zwischenzeit fahr ich viel Rennrad, fast jeden Tag. Oder mindestens jeden zweiten. Keine Ahnung, aber in der Woche so zwischen 200 und 300 Kilometer. Neben und nach der Arbeit eben.»

Valentin Debise

Der Franzose hat seine Ferien bereits hinter sich. Zwischen den Rennen der IDM und der Französischen Meisterschaft, bei denen er sowohl in der Superbike- als auch in der Supersport-Kategorie antritt, gönnte er sich ein paar Tage in den Bergen und feierten laut eigener Aussage ‚die totale Autonomie‘. Wandern, essen, schlafen und wieder von vorne lautete das Programm des Kawasaski-Piloten. Durch seinen Start in Magny-Cours und auf dem Nürburgring fällt die Sommerpause ansonsten für ihn flach.

Martin Vugrinec

«Auch wenn die Meisterschaft in der Sommerpause ist, werde ich mich nicht entspannen, das ist sicher. Von Most aus bin ich zurück nach Kroatien gefahren, habe auf dem Weg dorthin einen Zwischenstopp auf dem Slovakiaring eingelegt und zwei Tage meiner Fahrerschule veranstaltet. Am folgenden Wochenende nahm ich an der Alpe Adria Meisterschaft auf meiner Heimstrecke Rijeka teil. Nur ein paar Tage danach fahre ich wieder nach Rijeka für weitere zwei Tage "SpiderMartin Racing Courses". Dazwischen werde ich auch an einem Triathlon teilnehmen und vielleicht noch ein paar Lauf- und/oder Radrennen. Alles in allem ein sehr straffer Zeitplan mit viel Action, der mich für die kommenden IDM-Rennen fit machen sollte.»

Rob Hartog

«In der Tat gibt es eine recht lange Sommerpause. Ich halte mich mit meiner normalen Trainingsroutine, die viel Radfahren beinhaltet und auch Motocross- oder Supermoto-Training fit. Außerdem gehe ich an vier Tagen in der Woche ganz normal zu meinem Job bei Tata Steel, wo ich schon seit mehr als zehn Jahren arbeite. Ich habe gerade gelesen, dass Schleiz bei den Zuschauern gut ankommt, das ist eine gute Nachricht.»

Marcel Brenner

«Also ich arbeite sowieso bei meinem Vater im Geschäft, um meine Miete und Rechnungen zu bezahlen. Der nächste Einsatz ist eine Woche vor Schleiz in der Endurance-WM in Estoril. Dort werde ich mein erstes EWC Rennen bestreiten. Langweilig wird‘s bis dahin so oder so nicht. Intensives Trainieren ist angesagt. Joggen, Biken, Krafttraining und auf der Kartbahn mit dem Trainingsmotorrad fahren. Und die Freizeit wird dann noch gefüllt mit meiner Familie, der Freundin und Kollegen. Langweilig wird es definitiv nicht.»

Glenn van Straalen

«Ich habe noch keine wirklichen Pläne. Wir können hoffentlich irgendwo testen. Ansonsten heißt es Arbeit und Schule.»

Stand der IDM Supersport 600

1. 76 Punkte Patrick HOBELSBERGER

2. 76 Punkte Valentin DEBISE

3. 46 Punkte Martin VUGRINEC

4. 41 Punkte Rob HARTOG

5. 32 Punkte Marcel BRENNER

6. 32 Punkte Glenn VAN STRAALEN

7. 31 Punkte Christoph BEINLICH

8. 29 Punkte Dino IOZZO

9. 27 Punkte Max ENDERLEIN

10. 23 Punkte Andreas KOFLER

11. 23 Punkte Melvin VAN DER VOORT

12. 22 Punkte Colin VELTHUIZEN

13. 20 Punkte Thomas GRADINGER

14. 15 Punkte Tom KOHNEN

15. 13 Punkte Jan-Ole JÄHNIG

16. 12 Punkte Joep OVERBEEKE

17. 10 Punkte Gabriel NODERER

18. 8 Punkte Damien RAEMY

19. 7 Punkte Rick DUNNIK

20. 5 Punkte Théo CLERC

21. 4 Punkte Marc BUCHNER