IDM SSP Most Q1: Hobelsberger, Brenner, Gradinger

In der IDM Supersport 600 ging es beim ersten Zeittraining bereits ordentlich zur Sache. Internationale Erfahrung setzt sich durch. Besonders Patrick Hobelsberger zeigte sich mit seiner MGM-Yamaha ausgeschlafen.

Pünktlich um 9 Uhr legten die Piloten der IDM Supersport und Superstock 600 in Most los und eröffneten mit dem ersten Quali den Samstagsreigen. Marcel Brenner ging mit der Hess-Yamaha als Erster auf die Strecke. Für den Einheimischen Jiri Mrkyvka war nach zwei Minuten allerdings schon wieder Feierabend, denn der Pilot mit der Startnummer 10 war gestürzt, blieb aber unverletzt.

Die Bestzeit am Freitag ging an den letztjährigen WM-Piloten Patrick Hobelslberger, der mit einer Zeit von 1.37,110 im dritten Training eine erste Ansage machte. Hinter ihm reihten sich der Kroate Martin Vugrinec mit einem Rückstand von 0,301 Sekunden und Thomas Gradinger mit einem Rückstand von 0,542 Sekunden ein.

Hobelsberger und seine Mannschaft vom Team Bonovo action/MGM Racing hatten sich zum ersten Zeittraining wohl noch so einiges einfallen lassen, denn schon in seiner zweiten Runde auf der Strecke unterbot er seine Freitagsbestzeit mit einer 1.37,016. Bis zum Fünftplatzierten Max Enderlein waren bereits 1.37er-Zeiten angesagt. Gefahren von Gradinger, Brenner und Jan-Ole Jähnig.

Während Hobelsberger in seiner fünften Runde mit einer 1.36,696 die nächste Hürde knackte, flog Sandro Furter ab, kam aber unverletzt davon. Hobelsberger zeigte such ausgeschlafen und legte in Runde 6 mit einer 1.36,363 nach und war damit 1,062 Sekunden schneller unterwegs als sein alter WM-Kollege und IDM-Gast Thomas Gradinger. Auch Runde 7 wäre für Hobelsberger wieder flott geworden, doch er bog, wie auch Gradinger in die Boxengasse ein.

Die Supersport-600-Piloten hatten an der tiefen 1.36er-Zeit von Hobelsberger mächtig zu knabbern und nur noch wenige Minuten Zeit, sich dieser magischen Marke zu nähern. Zumindest 1.37er-Zeiten boten Gradinger, Brenner, Jähnig und Glenn van Straalen, alles Piloten, die bereits mit internationaler Erfahrung aufwarten können.

In der IDM Superstock duellierten sich Noah Lequeux und der Schleizer Paul Fröde mit tiefen 1.39er-Zeiten um die provisorische Pole-Position. Supersport-Pilot Tom Kohnen hatte sich in seiner zehnten Runde auf den elften Platz vorgearbeitet, war dann aber zu flott und flog ab. Für die letzten zwei Minuten tauchte auch die komplette IDM-Spitze nochmals auf der Strecke auf. An der Reihenfolge änderte sich allerdings nichts mehr.

Ohne Zeit blieb der Kroate Martin Vugrinec.

Ergebnis Supersport 600 Q1

1. 1.36,363 Patrick Hobelsberger

2. 1.37,386 Marcel Brenner

3. 1.37,425 Thomas Gradinger

4. 1.37,504 Max Enderlein

5. 1.37,744 Jan-Ole Jähnig

6. 1.37.814 Glenn van Straalen

7. 1.37,895 Valentin Debise

8. 1.38,483 Andreas Kofler

9. 1.38,628 Gabriel Noderer

10. 1.38,701 Christoph Beinlich