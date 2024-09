Nürburgring Rennen 2: Doppelsieg für Twan Smits (NL)

Doppelsieg für Twan Smits in der IDM Supersport auf dem Nürburgring. Der Niederländer hatte wie im ersten Rennen einen Zweikampf mit Dirk Geiger auszustehen. Andy Kofler wurde Vierter hinter Daniel Blin.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging das zweite Rennen der IDM Supersport auf dem Nürburgring in der Eifel über die Bühne. Gleich nach dem Start des 16 Runden-Rennens übernahm Twan Smits (Yamaha), von Platz drei gestartet, ausgangs der kniffligen Kurve 1 die Führung vor Dirk Geiger (MCA Racing) auf der Honda und dem IDM-Führenden Andreas Kofler vom Team Yamalube Motorsport Kofler.

Smits und Geiger konnten sich in der Folge bis zum Schluss etwas absetzen von Kofler und Blin, dahinter folgten Luca Göttlicher (Triumph), Luca de Vleeschauer und Lennox Lehmann. In Runde 5 hatte sich Marvin Siebdrath (Yamaha Racing by M32) per Sturz aus dem Rennen verabschiedet.

Der Zweikampf zwischen Smits und Geiger war sehenswert. Der Mannheimer versuchte Druck nach vorne zu machen, klopfte immer wieder mal bei dem Niederländer an, aber der ließ sich nicht nervös machen und konnte am Ende die Lücke halten bis ins Ziel.

Hinter dem Führungsduo kämpften Kofler und Blin um Podestplatz 3 mit dem besseren Ende für den Polen, der im ersten Rennen noch gestürzt war. Göttlicher fuhr zuletzt noch an Koflers Teamkollegen Lehmann und am Belgier De Vleeschauer vorbei.

Vor den letzten beiden Saisonrennen auf dem Hockenheimring führt Kofler die Supersport-Wertung mit 36,5 Punkten Vorsprung vor de Vleeschauer an.

Ergebnisse SSP Rennen 2 (Top-10):

1. Smits, 16 Runden

2. Geiger, +0.157 sec

3. Blin, +3.770

4. Kofler, +5.727

5. Göttlicher, +10.384

6. Lehmann, +10.386

7. De Vleeschauer, +10.612

8. Smith, +11.841

9. F. Feigl, +13.615

10. Beekmans, ++13.950