Team Apreco: Guter Abschluss beim Hockenheim-Finale

Das Saisonende in der IDM Supersport fiel für das Team Apreco positiv aus. Auf dem Hockenheimring stand Twan Smits zweimal auf dem Podium, Kas Beekmans wurde zweimal Vierter.

Das finale Wochenende der diesjährigen IDM-Saison auf dem Hockenheimring fand bei herrlichem Altweibersommerwetter statt. Schon beim freien Training am Freitag herrschte strahlender Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen. Sowohl Twan Smits als auch Kas Beekmans (beide Yamaha YZF-R6) erwischten einen guten Start und fuhren nach zwei freien Trainings die zweit- und fünftschnellste Zeit.

Am Samstag standen für die beiden Niederländer vom Team Apreco zwei Qualifying-Sitzungen auf dem Programm. In der ersten Quali fuhr Smits viele Runden mit einer guten Pace. Sein Teamkollege stürzte dagegen früh in dieser Session, erholte sich aber im zweiten Durchgang. Er verbesserte sich dabei deutlich und qualifizierte sich für Platz 4. Smits überholte ihn in der Schlussphase und stellte sich mit der drittbesten Rundenzeit in die erste Startreihe.

Das erste Rennen am Sonntag verlief für das niederländische Supersport-Team spektakulär. Smits kämpfte während des gesamten Rennens um die Führung, verpasste am Ende aber knapp den Sieg. Dennoch zeigte er tolle Zweikampfstärke, ebenso wie Beekmans. Der Fahrer aus Boxtel fuhr lange Zeit in Richtung Podium und hatte Platz 3 in Aussicht. Es wurde ein Sprint bis ins Ziel, bei dem ihm nur 0,016 Sekunden zu seinem ersten Podium in der IDM Supersport fehlten.

Auch im zweiten Rennen zeigten die beiden 20-Jährigen aus dem Team Apreco eine starke Leistung. Sie kämpften in einer vierköpfigen Spitzengruppe bis zur Ziellinie um die Podiumsplätze. Am Ende war es Smits, der sich hinter Andy Kofler (Yamaha) und Honda-Pilot Dirk Geiger Platz 3 sicherte, gefolgt von Supersport-Rookie Beekmans auf dem vierten Platz.

Apreco-Teamchef Kevin van Leuven war am Ende happy: «Beide Jungs haben sich an diesem Wochenende von ihrer besten Seite gezeigt. Im ersten Rennen waren wir wirklich super nah dran an einem Sieg und einem dritten Platz. Leider wären beide um ein Haar auf der Strecke geblieben. Im zweiten Rennen konnten sie sich zudem in der Spitzengruppe positionieren und in den Kampf um den Sieg eingreifen. Ich denke, ehrlich gesagt, dass das verkürzte Rennen nicht zu unseren Gunsten ausfiel, aber trotzdem war es ein Mega-Ergebnis mit Platz 3 und 4.»

Twan Smits, der die Saison auf Gesamtplatz 4 beendete, fasste das Erlebte so zusammen: «Es war schwierig, am Wochenende in Hockenheim den richtigen Rhythmus zu finden. Das Gefühl mit dem Motorrad war nicht ganz nach meinem Geschmack und deshalb konnte ich nicht optimal pushen. Das in Kombination mit einigen strategischen Fehlern in den Rennen hat uns zweimal den Sieg gekostet. Das Team hat einen Top-Job gemacht, so dass wir noch zweimal um das Podium kämpfen konnten. Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt, das verdanke ich dem ganzen Team. Wir hatten in dieser Saison Höhen und tiefe Täler, aber wir haben uns als Team nicht entmutigen lassen. Wir haben daraus gelernt und sind gemeinsam gestärkt zurückgekommen. Darauf können wir als Team stolz sein.»

Kas Beekmans: «Ich habe mich das ganze Wochenende über sehr stark gefühlt. In jeder Sitzung war ich unter den ersten fünf und das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Es hat mir gezeigt, dass ich durch harte Arbeit jetzt an die Spitze gehöre. Auch die Ergebnisse der beiden Rennen sind großartig. Ich war noch nie so nah am Podium dran, aber das motiviert mich umso mehr in meiner Entwicklung.»