Nach dem IDM-Titel 2023 fährt van der Voort WM

Erst brach er sich in Estoril die Knochen und jetzt geht es für Melvin van der Voort zum Finale der Supersport-Weltmeisterschaft nach Jerez. Beim Test in Assen lief alles glatt und der Wildcard-Einsatz kann losgehen.

Im Vorjahr hatte Melvin van der Voort den Titel der IDM Supersport im zweiten Anlauf und nach einem Urteil des DMSB doch auf seinem Konto verbuchen können. Die Nummer 1 war aber in diesem Jahr nicht in der IDM zu sehen. Der Niederländer verteidigte den Titel nicht, sondern entschied, sein Glück in der Ferne zu suchen und fährt seit dem in der Supersport-Kategorie der Spanischen Meisterschaft.

Von dort kamen noch vor ein paar Wochen schlechte Nachrichten. Van der Voort war aufgrund eines technischen Problems beim Training in Estoril/Portugal gestürzt. Obwohl der das Zeittraining noch fuhr, ließen die zunehmenden Rückenbeschwerden keinen Start zu. Bei der leicht verspäteten Untersuchung wurde laut Van der Voort auf den Bildern seines Rückens ein stabiler Bruch festgestellt und eine längere Pause war angesagt.

Diese Pause findet nun am kommenden Wochenende ihr Ende, wenn Melvin van der Voort beim WM-Finale in Jerez/Spanien antritt. Der 19-jährige aus dem niederländischen Ede nimmt am letzten WorldSBK-Wochenende mit einer Wildcard teil. Van der Voort wird sein Team MS Racing beim Circuito Permanente de Jerez die World Supersport verstärken.

Vergangene Woche hatte van der Voort auf dem TT Circuit in Assen einen Test absolviert, um seine Fitness zu überprüfen. Nach diesem Test, bei dem Van der Voort keine Behinderung durch die Verletzung aus Estoril feststellte, entschied er sich, in mit einer Wildcard anzutreten. «Ich bin super zufrieden mit der Möglichkeit, auf höchstem Niveau auftreten zu können», erklärt er. «Es ist ein schöner Test, wo ich gerade in dem starken Feld bin und ich freue mich sehr darauf. Ich möchte dem Team und Yamaha für diese Möglichkeit danken.«