Siebdrath holt in Most erneut IDM Supersport-Pokal

Im ersten Rennen schlug sich Marvin Siebdrath tapfer durch und holte mit Platz 2 wieder ein IDM-Podest nach dem dritten Rang auf dem Schleizer Dreieck. Lauf 2 ging allerdings daneben.

Der 21-jährige Deutsche Marvin Siebdrath sorgte beim dritten Stopp der IDM in Most in der Tschechischen Republik für das erste Podium an diesem Wochenende für Yamalube Motorsport Kofler. Der Sachse kämpfte sich nach einem verhaltenen Start mit einer starken zweiten Rennhälfte unter die Top Drei, kassierte in den letzten Runden noch den WM-erfahrenen Schweizer Marcel Brenner ein und wurde Zweiter, sein bislang bestes Karriereergebnis in der IDM Supersport.

«Ich freue mich riesig und bin dankbar. Denn gemeinsam mit dem Team konnten wir das Motorrad sehr gut auf die Strecke einstellen und die sportliche Leistung passte auch perfekt dazu», freute sich der 21-Jährige, der fünf Sekunden hinter seinem Landsmann Dirk Geiger landete, dessen schnelle Zeiten er in der zweiten Rennhälfte nicht nur halten, sondern auch teilweise unterbieten konnte.

Von Platz 7 aus, nach einem mittelprächtigen Start, kämpfte er sich aufs Podium zurück. «Ich brauche immer ein wenig, bis ich in die Rennen reinfinde. Aber je länger es dauert, desto schneller werde ich», fügte Siebdrath an.

Nach seiner tollen Fahrt aufs Podium blieb Marvin Siebdrath nach einem Sturz im zweiten Lauf der Supersport punktelos. Es sah lange nach einem erneuten Top-Platz aus. Doch schon in der vorletzten Runde überquerte er die Ziellinie nur noch auf Platz 19. In der letzten Runde war er dann gleich ganz weg. «Mir ist in der letzten Kurve das Vorderrad eingeklappt. Nach keinem guten Start hatte ich mich gerade in die Top fünf vorgekämpft. Das ist natürlich bitter, aber ich nehme aus Most mit, dass ich den Rennspeed habe, um ganz vorne mitzuhalten», erklärte der Sachse.