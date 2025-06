Dirk Geiger holt die volle IDM Supersport-Packung

In Schleiz quälte sich der Titelverteidiger Andreas Kofler mit einer Ganzkörper-Prellung durchs Wochenende. Dirk Geiger stellte seine Honda gleich zwei Mal vorne ab. Rennen 1 mit Roter Flagge.

Das erste Rennen der IDM Supersport in Schleiz hatte alles zu bieten: Spannung, Aufholjagden, packende Duelle und ein abruptes Ende. Am Ende sicherte sich Dirk Geiger einen souveränen Sieg.

Bereits am Start zeichnete sich das Tempo des Rennens ab. Dirk Geiger (MCA Racing) erwischte den besten Start und schoss von Startplatz 4 auf Rang 2 vor und setzte sich hinter den Schweizer Marcel Brenner (MotoLife). Am Ende der ersten Runde lautete die Reihenfolge: Geiger vor Brenner, Blin und dem stark aufkommenden Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing). Direkt dahinter: Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler), der von Rang 11ebenfalls einen Blitzstart hinlegte. Am Ende der ersten Runde übernahm Geiger bereits die Spitze. Brenner hielt sich auf Rang 2, dahinter folgte Daniel Blin (AF Racing Team).

Während Dylan Czarkowski (Füsport – RT Motorsports by SKM) in Runde 4 stürzte, nahm Blin Kurs auf die Spitze und zog an Brenner vorbei auf Rang 2. Geiger baute mit konstant schnellen Rundenzeiten seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Im Kampf um Platz 3 blieb es weiter spannend. Erst lieferten sich Luca de Vleeschauwer und Kofler ein enges Duell, dann entbrannte ein Zweikampf um Platz 3 zwischen dem Belgier und Marvin Siebdrath.

In Runde 13 kam es zum entscheidenden Moment. Beim Versuch, seinen dritten Platz zu verteidigen, kam es zum Kontakt zwischen ihnen, der in einer Kollision endete. Die Rennleitung reagierte sofort und brach das Rennen ab. Beide Piloten blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Maschinen rechtzeitig in die Box zurückbringen, um gewertet zu werden. Laut Reglement wird bei einem Abbruch die vorletzte vollständig absolvierte Runde gewertet – somit lag De Vleeschauwer rechnerisch auf Platz 3.

Doch der Fall wurde untersucht. Nach stundenlangen Beratungen und Fahreranhörungen entschieden die Sportkommissare um 18:50 Uhr, das Ergebnis zu korrigieren. De Vleeschauwer erhielt eine Strafe und wurde um eine Position zurückversetzt. Demnach wurde Marvin Siebdrath nachträglich auf Rang drei gewertet und De Vleeschauwer wurde Vierter.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Daniel BLIN (PL), Ducati

3. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Marcel BRENNER (CH), Ducati

6. Melvin VAN DER VOORT (NL), Ducati

7. Štepán ZUDA (CZ), Yamaha

8. Filip FEIGL(CZ), Triumph

9. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

10.Andreas KOFLER (A) Yamaha

11. Jonáš KOCOUREK (CZ), Ducati

12. Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

13. Ruben BIJMAN (NL), Honda

14. Thomas EDER (D), Ducati

15. Damien RAEMY (CH), Yamaha

Sonntag: Einer geht noch

Am zweiten Rennwochenende der IDM Supersport in Schleiz zeigte vor allem ein Fahrer seine Klasse: Dirk Geiger (MCA Racing). Der 21-jährige Honda-Pilot fuhr an diesem Wochenende allen Konkurrenten davon und sicherte sich einen souveränen Doppelsieg. Mit diesem Erfolg baute Geiger seine Führung in der Meisterschaft auf 84 Punkte aus.

Hinter Geiger ging es heiß her. Daniel Blin (AF Racing) belegte erneut den zweiten Platz und verteidigte seine Position in der Gesamtwertung. Der Pole spürte besonders im letzten Renndrittel die körperlichen Strapazen. «Ich hatte massive Probleme mit meinen Armen, mir ging die Kraft aus», gestand Blin. Trotzdem hielt er dem Druck von Melvin van der Voort (Track and Trace Wixx Racing) stand, der mit einem starken Auftritt sein erstes IDM-Podium in diesem Jahr holte. «Die Pace von Daniel heute war sehr hoch, ich habe versucht, dranzubleiben, aber meine Reifen machten am Ende schlapp. Trotzdem sind wir sehr glücklich mit Platz 3», so Van der Voort.

Unglücklich endete das Rennen für Julius Caesar Rörig. Der 18-Jährige, der seinen fünften Platz lange verteidigte, stürzte in der letzten Runde hinter dem Buchhübel durch einen Highsider. Er wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Daniel BLIN (PL), Ducati

3. Melvin VAN DER VOORT (NL), Ducati

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Štepán ZUDA (CZ), Yamaha

6. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

7. Lennox LEHMANN (D), Yamaha

8. Marcel BRENNER (CH), Ducati

9. Andreas KOFLER (A), Yamaha

10. Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

11. Filip FEIGL(CZ), Triumph

12. Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

13. Jonáš KOCOUREK (CZ), Ducati

14. Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

15. Ruben BIJMAN (NL), Honda