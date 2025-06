Dirk Geiger (Honda): Nach Most-Crash volle Attacke 26.06.2025 - 14:11 Von Esther Babel

© Geiger Dirk Geiger (re.) hat Pause © Geiger Im ersten Rennen zum Sieg © Geiger Flug-Honda Zurück Weiter

In der IDM Supersport ist Geiger mit seiner MCA-Honda auf Titelkurs. In Most klappte es in Lauf 1 mit dem nächsten Sieg. Lauf 2 ging dann daneben. Ohne Vorwarnung war Geiger weg vom Fenster.