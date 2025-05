Matthias Neukirchen: Erster Enkel und neues Moped

Der ehemalige 250er-Meister ist seit Jahren fester Bestandteil der IDM. Jetzt hat er den Job im Paddock gewechselt. Nach wir vor gibt er auch Trial-Lehrgänge und freut sich über Familienzuwachs in Spanien.

Am Anfang einer neuen Saison muss man sich nicht nur die Startnummern und die neuen Farben der verschiedenen Motorräder und ihrer Fahrer einprägen, auch hinter den Kulissen gab es über den Winter die eine oder andere Veränderung. Jahrelang stand der ehemalige IDM-Pilot Matthias Neukirchen in der Kawasaki-Box von Emil Weber und schraubte an den Superbikes. Doch Weber hat sich inzwischen von den Superbikes verabschiedet und konzentriert sich nur noch auf die IDM Supersport.

«Sieben Jahre war ich bei Emil Weber», zählte Neukirchen beim Treffen mit SPEEDWEEK.com auf. «Aber die Supersportler werden ja von den Niederländern des Teams Benjan betreut, daher gab es für mich nichts mehr zu tun.» Statt Kawasaki schraubt Neukirchen jetzt an einer Yamaha. An einem Supersportler statt an einem Superbike. Sein Pilot: Marvin Siebdrath im österreichischen Team Yamalube Kofler.

«Marvin ist ein lockerer Typ», beschreibt Neukirchen seinen neuen Schützling. «Und er beabsichtigt, noch was zu lernen.

Er selbst feierte im Januar seinen 60. Geburtstag. Seit 1976 fährt Max Neukirchen Trial und tut dies bis heute. Vor allem als Trainer bei den vom ihm angebotenen Lehrgängen. Doch schon vor 25 Jahren hatte es ihn auch auf die Straße gezogen. In den Jahren 2000 und 2001 wurde er Deutscher Meister in der Klasse bis 250 ccm. Mit Michelle und Danielle waren auch seine beiden Töchter im Trial-Sport erfolgreich.

«Ich habe mir letztes Jahr ein Motorrad gekauft», beichtet er schmunzelnd. «Eine Kawasaki ZX6. Aber nur für die Rennstrecke. Auf der Straße fahre ich nicht, das ist mir zu gefährlich.» Seit letztem September sind Matthias Neukirchen und seine Frau Nadja stolze Großeltern ihres ersten Enkels. Tochter Michelle, die mit Moto2-WM-Pilot Jorge Navarro verheiratet ist und in Valencia lebt, hat im September 2024 ihren Sohn Mateo zur Welt gebracht.

Seitdem verfolgt der Großpapa die Fortschritte von Mateo regelmäßig per Facetime. «Da sieht man, wie schnell der groß wird», weiß er, «und ich schnell alt.»