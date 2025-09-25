Andreas Kofler: «Entscheidung in der letzten Runde»

Titelverteidiger Andreas Kofler erwartet die Entscheidung im Duell mit Dauer-Konkurrent Dirk Geiger erst auf den letzten Metern des Supersport-Wochenendes auf dem Hockenheimring. Warten auf Sonntag.

Vor einem Jahr konnte sich der Oberösterreicher Andreas Kofler am Hockenheimring seinen ersten Titel in der Supersport-Klasse der IDM sichern. Nun kehrt er zurück an die Stelle seines bislang größten Erfolges und will diesen beim Saisonfinale wiederholen. Mit einem Vorsprung von 15 Punkten auf seinen schärfsten Verfolger Dirk Geiger geht es in die letzten beiden Rennen am Samstag und am Sonntag.

«Vergleichbar ist die Situation mit dem letzten Jahr nicht wirklich», meinte der 21-Jährige vom Team Yamalube Motorsport Kofler. «Damals war der Vorsprung größer und ich konnte den Titel im ersten der beiden Rennen fixieren. Das wird sicher nicht der Fall sein.» Denn im Gegensatz zur Saison 2024 hat er mit dem deutschen Honda-Pilot Dirk Geiger einen ebenbürtigen Gegner.

«Das Duell hat fast die ganze Saison geprägt und war echt auf höchsten Niveau. In den letzten Rennen darf sich keiner auch nur einen Fehler leisten, von dem her wird es echt spannend. Aufgeregt bin ich aber überhaupt nicht, ich freue mich jetzt auf das Finale und will natürlich erneut den Titel», blickte er voraus.

Die Saison selbst verlief nicht immer nach Wunsch, vor allem die Stürze in den Trainings am Schleizer Dreieck und in Most waren Dämpfer für den Österreicher, der in den vier Läufen mit Schulterschmerzen zu kämpfen hatte und dabei einige Punkte liegenließ. Doch die letzten sieben Rennen stand er durchgehend in den Rennen am Podium. Meistens gemeinsam mit Dirk Geiger.

«Im letzten Jahr hatte ich mehrere Verfolger, aber auch einen größeren Polster, weshalb ich schon ein Rennen vor Ende den Titel sicher hatte. Diesmal ist die Ausgangslage anders und ich erwarte, dass die Meisterschaft erst in der letzten Runde entschieden wird», ist sich der Österreicher sicher.