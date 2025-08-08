Was ist los in den Ferien 2025 der IDM Supersport?

In der IDM-freien Zeit kommt bei den Piloten der IDM Supersport keine Langeweile auf. Es wird gelernt, gearbeitet, getestet und hier und da auch ein wenig Ferien gemacht. Alle weiter im Racing-Fokus.

Keine zwei Wochen mehr und der IDM-Tross macht sich auf dem Weg nach Assen, wo das fünfte von sieben IDM-Wochenende stattfindet. SPEEDWEEK.com hat nachgefragt, was bei den Supersportlern in den Ferien so läuft.

Andreas Kofler



Ich verbringe die Zeit mit lernen für meine Abschnittsprüfung für die Polizeischule, damit ich im September in mein Praktikum als Polizist starten kann. Hauptsächlich Paragrafen und das Theoretische des Polizeiberufs steht aktuell auf dem Lehrplan.

Dirk Geiger



Ich bin viel am Trainieren. Von Pitbike bis Rennrad, Fitness und Entspannung. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Assen und bin voll motiviert.

Luca de Vleeschauwer



Eigentlich arbeite ich hauptsächlich. Daneben war ich auch einmal als Besucher beim Sachsenring GP. Und ich gebe an Trackdays ein paar Fahrstunden. Ansonsten werde ich nicht viel fahren, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Urlaub mache ich im September bei meinem EWC-Rennen Bol d'Or.

Marvin Siebdrath



Bei mir steht viel Sport und evtl. ein paar Testfahrten an.

Marcel Brenner



Bis wir in Assen wieder am Start stehen, nutze ich die Zeit, um wieder intensiver zu trainieren. Fitnessmäßig habe ich durch die letzten Monate noch etwas Rückstand, aber das bekomme ich mit kontinuierlichem Training wieder in den Griff. Während der Saison achte ich auf eine gute Balance zwischen Training und Erholung, damit ich auf dem Motorrad frisch bleibe, aber trotzdem fit bin. Außerdem stehen noch Testfahrten an, es gibt noch einiges am Bike zu tun. Mit etwas Verspätung sollten endlich die neuen Teile und Updates kommen, die mir das Fahren etwas erleichtern werden. Das Material war bisher am Limit, auch wenn ich mit der Basis und dem bisherigen Verlauf meines Comebacks sehr zufrieden bin.

Lennox Lehmann



Vor Kurzem war ich ein paar Tage in Kroatien im Urlaub. Danach ging es für mich nach Oschersleben (25.07. - 27.07.) zum Yamaha 70 Jahre Festival. Von Oschersleben ging es dann direkt nach Suzuka zum 8h der EWC. Allerdings nur als Zuschauer. Na ja und dann ist ja schon Assen.

Luca Göttlicher



Ich hatte am 1. bis 3. August einen Test in Assen. Außerdem trainiere ich bei Art Motor, neben den Training, das ich als Instruktor gebe. In letzter Zeit mache ich gerade sehr viel Home-Gym, was mir sehr viel Spaß macht. Natürlich gehört auch ein bisschen Erholung (Urlaub) dazu.

Richard Irmscher



Aktuell genieße ich die Ferien und bin gerade auf dem Rückweg vom Test in Hockenheim. Ich habe noch ein bisschen Supermoto-Training geplant und natürlich Fitness-Training. Ich freue mich schon auf Assen und hoffe, meine bereits guten Ergebnisse weiter zu steigern.

Tom Eder



Urlaub? Kenn ich nicht. Sport: Natürlich muss ich mich mit Fitness vorbereiten, sonst kann ich mit den ganzen jungen Hüpfer bald gar nicht mehr mithalten. Tests: Zuda und ich haben schon noch ein, zwei Tests vor Assen geplant. Wo und wann steht aber noch nicht fest, das machen wir spontan. Außerdem werden Gradinger und ich ein Sidecar testen. Wir freuen uns schon drauf, mal schauen, was das wird. Ich fahre und Gradinger ist der Beifahrer. Assen: Auf Assen freut sich das ganze Team. Persönlich finde ich Assen eine absolute geile Strecke. Mal schauen, wie es mir heuer mit der Ducati dort geht. Auch Zuda ist nach den bisher guten Ergebnissen top motiviert. Der passt echt gut in unser Team. Ich würde sagen, es ist mittlerweile echt eine gute Freundschaft geworden.

Punktestand IDM Supersport 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 132 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. 129 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

3. 112 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)

4. 111 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

5. 100 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

6. 92 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

7. 66 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)

8. 64 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)

9. 61 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)

10. 48 Punkte Lennox Lehmann (D/Yamaha)

11. 46 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda

12. 32 Punkte Luca Göttlicher (D/Kawasaki)

13. 27 Punkte Till Benedikt Belczykowski (D/MV Agusta)

14. 18 Punkte Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

15. 17 Punkte Richard Irmscher (D/Honda)

16. 15 Punkte Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

17. 15 Punkte Ruben Bijman (NL/Honda)

18. 12 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

19. 10 Punkte Valentino Herrlich (D/Kawasaki)

20. 8 Punkte Thomas Eder (D/Ducati)

21. 4 Punkte Marvin Kreimes (D/Ducati)

22. 1 Punkt Luca Hailfinger (D/Ducati)