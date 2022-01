Fernsehen und Stream: So gibt es die 24h Daytona 2022

Die 60. Ausgabe der legendären 24 Stunden von Daytona kann natürlich wieder vom heimischen Bildschirm aus verfolgt werden. Das sind die Möglichkeiten, den IMSA-Klassiker im Live-Stream und Fernsehen anzusehen.

Die 24 Stunden von Daytona sind einer der ganz großen Klassiker im Langstrecken-Sport. Das Rennen in Florida ist auch 2022 wieder der Auftakt der IMSA-Serie. Insgesamt 61 Fahrzeuge wurden eingeschrieben. Die Spitze des Feldes bilden die DPi (Daytona Prototype international) von Acura und Cadillac. Mit LMP2 und LMP3 sind zwei weitere Prototypen-Klassen dabei. Dazu kommen noch die beiden GTD-Kategorien mit Fahrzeugen von vielen bekannten Automarken. Alleine das große Feld verspricht immer jede Menge Spektakel. 2022 wird auch das Wetter für Herausforderungen sorgen. Denn in der Nacht zum Sonntag sind in Daytona Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt vorhergesagt.

Somit sollte man sich auch in diesem Jahr die 24 Stunden von Daytona nicht entgehen lassen. Start ist am heutigen Samstag (29. Januar 2022) gegen 13:40 Uhr (Eastern Time), was 19:40 Uhr MEZ entspricht. Die Action kann entweder im Fernsehen oder über Live-Stream verfolgt werden. Das sind die Möglichkeiten - alle Angaben natürlich ohne Gewähr.

Im Fernsehen gibt es die 24h Daytona aber nur im sogenannten Pay-TV. Der Kanal Motorvision TV geht um 19:30 Uhr auf Sendung und überträgt bis am Sonntag um 20:00 Uhr. Auch Lukas Gajewski soll zum Kommentatoren-Team gehören, was für Qualität am Mikrofon spricht.

Das Rennen in Daytona wird in vielen Ländern außerhalb Nordamerikas auch per Stream auf der offiziellen Website der IMSA-Serie übertragen. Dort soll es gemäß IMSA-Angaben rund fünf Minuten vor Rennstart losgehen. Oben links auf der Startseite müsste dann ein Button mit der Bezeichnung Watch Now! erscheinen. Die Übertragung auf der IMSA-Seite ist in englischer Sprache und steht nicht in allen Ländern der Welt zur Verfügung.

Gerade bei Langstrecken-Rennen macht es Sinn, auch das sogenannte Live-Timing im Blick zu behalten. Dort werden immer die aktuellen Rundenzeiten sowie die Platzierungen in den einzelnen Klassen angezeigt. Das offizielle Timing&Scoring der IMSA-Serie ist an dieser Stelle zu finden. Somit weiß man immer, wie es in Daytona gerade steht.