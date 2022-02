12h Sebring: Ryan Hunter-Reay startet im Cadillac DPi

Chip Ganassi Racing setzt Ryan Hunter-Reay in den Cadillac DPi an die Seite von Renger van der Zande und Sébastien Bourdais. Hunter-Reay ersetzt somit Scott Dixon. Er hat den Klassiker 2020 bereits gewonnen.

Am 19. März ist in der amerikanischen IMSA-Serie der zweite Lauf der Saison 2022 angesetzt. Dabei handelt es sich um einen echten Klassiker: Die 12 Stunden von Sebring. Aufgrund der Tatsache, dass Sebring ein Langstreckenrennen ist, werden auch wieder zusätzliche Fahrer die Piloten-Duos in den einzelnen Rennwagen ergänzen. So wird Ryan Hunter-Reay bei Chip Ganassi Racing zu den Vollsaison-Piloten Renger van der Zande und Sébastien Bourdais stoßen.

Ryan Hunter-Reay kam ins Spiel, da Scott Dixon terminlich verhindert ist. Am selben Rennwochenende absolviert die IndyCar auf dem Texas Motor Speedway das zweite Rennen 2022. Das hat für Dixon natürlich Priorität, da er in der Formelserie wie üblich zu den Meisterschaftskandidaten zählt.

Hunter-Reay hat 2022 hingegen keinen Vollsaison-Platz mehr in der IndyCar und ist für das März-Wochenende somit verfügbar. Der US-Amerikaner konnte sich auch bereits in der Siegerlisten in Sebring eintragen. 2020 gewann er das 12h Rennen im Mazda DPi. Auch im Cadillac DPi hatte er schon gewonnen: 2018 beim Petit Le Mans.

«Ich freue mich sehr, zu Chip Ganassi Racing zu stoßen und zu Cadillac zurückzukehren, um für sie die 70. Auflage der 12h von Sebring zu bestreiten», so Hunter-Reay. «Es ist eine großartige Gelegenheit, mit einem der besten Teams und Hersteller im Motorsport zusammenzuarbeiten. Sebring ist meine Heimstrecke. Die 12h von Sebring sind eine dieser legendären Veranstaltungen, auf die man sich konzentriert. Nachdem ich das Rennen 2020 gewonnen hatte, wollte ich unbedingt wieder mit einem Top-Team zusammenkommen und um einen weiteren Sieg kämpfen.»

Im zweite Cadillac von Chip Ganassi Racing wird Kevin Magnussen als dritter Pilot neben Earl Bamber und Alex Lynn Platz nehmen.