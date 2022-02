9h Kyalami: Mercedes-AMG siegt dominant in Südafrika

Timur Boguslavskiy, Jules Gounon und Raffaele Marciello gewinnen die 9h von Kyalami im Mercedes-AMG GT3. Alessandro Pier Guidi und Côme Ledogar holen sich die Fahrer-Meisterschaft. Hersteller-Titel geht an Audi.

Die Saison 2021 der Intercontinental GT Challenge ist beendet. Die weltumspannende GT3-Serie absolvierte das Finale im Rahmen den 9h von Kyalami, die ein echter Klassiker sind. Der Laufsieg ging an Timur Boguslavskiy, Jules Gounon und Raffaele Marciello im Mercedes-AMG GT3 vom Mercedes-AMG Team AKKA ASP. Das Trio hatte das Event komplett dominiert. Nach der Pole-Position konnte man sich zudem die schnellste Runde zuschreiben lassen - und eben auch den Sieg.

Schon zu Beginn setzte sich Startfahrer Marciello leicht vom Feld ab und baute sich einen Vorsprung auf. Die Führung wurde eigentlich nie mehr hergegeben. Eigentlich deswegen, weil Ferrari sich für einen anderen Boxenstopp-Rhythmus entschied und so jeweils immer etwas später zum Tanken kam. Dadurch lag der 488 GT3 von Miguel Molina, Alessandro Pier Guidi und Côme Ledogar (AF Corse - Francorchamps Motors) zwischendurch immer mal wieder für einige Runden vorne. Letztendlich reichte es für das Ferrari-Trio mit gut 15 Sekunden Rückstand zu Platz zwei.

Pier Guidi und Ledogar konnten aber trotzdem jubeln, denn sie gewannen den Fahrer-Titel 2021 in der IGTC. Insbesondere für Pier Guidi geht damit eine grandiose Saison zu Ende. Nach dem Sieg bei den 24h von Spa-Francorchamps wurde er noch GT-Weltmeister in der FIA WEC und nun Champion der IGTC.

«Es war eine außergewöhnliche Saison. Ich denke, es wird schwierig sein, sie zu wiederholen. Denn obwohl wir jetzt 2022 schreiben, zählt dieses Ergebnis noch zum letzten Jahr. Zusammen mit Ferrari und AF Corse haben wir alles gewonnen, was wir gewinnen konnten», so Pier Guidi.

Platz drei in Kyalami holten sich Markus Winkelhock, Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser im R8 LMS GT3 vom Audi Sport Team Sainteloc. Damit gab es auch im Audi-Lager großen Grund zur Freude, da der Titel in der Hersteller-Wertung klargemacht werden konnte. Dies gelang nach 2016, 2017 und 2018 bereits zum vierten Mal.

«Audi war und bleibt mit dem R8 LMS der erfolgreichste Hersteller in der Intercontinental GT Challenge. Ein großes Dankeschön an unsere Teams und Fahrer, die mit uns in diesem Jahr einen Vorsprung von 45 Punkten auf Ferrari eingefahren haben», meint Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. «Nach dem Saisonauftakt in Spa mit einer sagenhaften Aufholjagd von Rang 54 auf Position zwei und unserem anschließenden Sieg im spannenden zweiten Lauf in Indianapolis war in Kyalami im abschließenden Lauf ein Podium ausreichend für den Gewinn der Meisterschaft.» An dieser Stelle ist das vorläufige Ergebnis der 9h Kyalami hinterlegt.