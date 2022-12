Jack Aitken und Scott Dixon fahren den Cadillac LMDh

Cadillac hat das Fahreraufgebot für die anstehenden 24 Stunden von Daytona finalisiert. Mit Jack Aitken und Scott Dixon kommen zwei ganz starke Piloten in den Cadillac LMDh. Insgesamt drei Cadillac in Daytona am Start.

Die 24 Stunden von Daytona 2023 werden Ende Januar eine neue Epoche im Motorsport einläuten. Denn dann sind erstmals die LMDh-Prototypen im Wettbewerb unterwegs. Diese werden von Porsche, BMW, Acura und Cadillac eingesetzt. Cadillac wird drei Exemplare aufbieten - zwei betreut Chip Ganassi Racing und einer kommt von Action Express Racing. Nun ist klar, wer die Autos pilotieren wird.

Bei Chip Ganassi Racing standen Sebastien Bourdais und Renger van der Zande bereits seit langer Zeit als Vollzeit-Piloten für die IMSA-Serie fest. In Daytona werden sie durch Scott Dixon unterstützt. Dixon gehört bei Chip Ganassi Racing sozusagen schon zum Inventar - er geht in seine 23. Saison mit dem Traditionsrennstall. Dixon hat sechsmal den IndyCar-Titel geholt und gewann 2008 die 500 Meilen von Indianapolis. Seit vielen Jahren gibt er aber auch immer wieder Gastauftritte im Sportwagen. 2022 saß er beispielsweise mit Bourdais und van der Zande in Daytona und beim Petit Le Mans im Cadillac DPi.

«Ich finde Sportwagenrennen sehr angenehm, besonders bei Langstreckenrennen, wenn man viel Fahrzeit hat. Ich liebe es einfach, Autos zu fahren und an interessanten und hochkarätigen Erlebnissen teilzunehmen», so Dixon. «Es passt super zusammen und ist letztendlich die pure Liebe zum Rennsport.»

Im Auto von Action Express Racing bestreiten Pipo Derani und Alexander Sims die komplette Saison - in Daytona kommt Jack Aitken hinzu. Aitken ist aktuell Reservefahrer bei Williams in der Formel 1. Er hat aber auch schon Erfahrung im Prototypen. 2022 saß er in der European Le Mans Series (ELMS) im Oreca-LMP2 vom Racing Team Turkey und bei den 24h Le Mans im Oreca-LMP2 von Algarve Pro Racing.

«Die Aussicht, mit Action Express und Cadillac am V-LMDh-Programm zu arbeiten, hat mich sofort gepackt», erklärt Aitken. «Es wird eine wahre Freude sein, eine Marke wie Cadillac in einer Zeit zu vertreten, in der die Langstreckenwelt in das eintritt, was viele als goldene Ära des Sportwagenrennsports bezeichnen. Ich kann es kaum erwarten, mit allen zusammenzuarbeiten, einschließlich meiner Teamkollegen Pipo und Alex, die mich bereits sehr willkommen geheißen haben.»

Den dritten Cadillac werden in Daytona Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook bewegen. Dieses Trio bestreitet für Cadillac die Saison 2023 in der FIA WEC. Daytona ist somit eine Art Zusatzaufgabe, um sich weiter an das Fahrzeug zu gewöhnen.