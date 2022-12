Meyer Shank Racing zeigt Design des neuen Acura LMDh 05.12.2022 - 05:01 Von Oliver Müller

© Meyer Shank Racing So sieht der Acura LMDh von MSR aus

In der Saison 2023 treten zwei Acura LMDh in der amerikanischen IMSA-Serie an. Einer wird von Meyer Shank Racing eingesetzt. Das Team aus Ohio hat nun präsentiert, wie das Fahrzeug aussehen soll.