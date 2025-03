Steller Motorsport stockt Corvette-Programm auf 12.03.2025 - 07:05 Von Jonas Plümer

© SRO Selbst starker Regen hielt die Corvette beim Test nicht auf

Nach Abschluss der GT World Challenge Europe-Testtage in Le Castellet gab Steller Motorsport bekannt, auch im Sprint Cup an den Start zu gehen. Britisches Team setzt erste Corvette seit 2014 in Rennserie ein.