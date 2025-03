GT World Challenge Europe nach Test bereit für Saison

Zehn Hersteller sorgen für ein einmaliges GT-Spektakel in der GT World Challenge Europe

Nach erfolgreichen Testtagen auf dem Circuit Paul Ricard ist die GT World Challenge Europe bereit für die 2025er Saison. McLaren-Bestzeit durch CSA Racing. Saisonstart in einem Monat mit 6h-Rennen in Le Castellet.

Die GT World Challenge Europe powered by AWS ist nach dem Abschluss der offiziellen Testtage in dieser Woche auf dem Circuit Paul Ricardauf dem besten Weg zu einer außergewöhnlich wettbewerbsintensiven Saison 2025.

Bei der traditionellen Vorsaison-Veranstaltung absolvierten 57 Fahrzeuge von 10 Herstellern zwei Testtage bei gemischten Wetterbedingungen. Der Montag begann mit dem seltenen Anblick von Regen auf dem Circuit Paul Ricard, der dafür sorgte, dass die Regenreifen von Pirelli gut genutzt wurden, bevor am Dienstag trockenere Bedingungen herrschten.

Das Wetter hielt die Teams nicht davon ab, zahlreiche Rennen zu fahren, wobei das Lamborghini-Team Barwell Motorsport an beiden Tagen insgesamt 281 Runden drehte. Der McLaren mit der Startnummer 111 von CSA Racing setzte sich an die Spitze der Zeitenliste und nutzte die trockene Strecke, um am Dienstagnachmittag eine Zeit von 1.53,602 Minuten zu fahren. Grasser Racing (Lamborghini), VSR (Lamborghini) und GetSpeed (Mercedes-AMG) erreichten ebenfalls Bestzeiten. Weitere Informationen zum ersten Testtag erhaltet ihr hier.

Der Prolog markierte das Seriendebüt für den BMW M4 GT3 EVO und die Corvette Z06 GT3.R, wobei letztere in dieser Saison mit Steller Motorsport am Endurance Cup teilnehmen wird. Das britische Team war einer von drei neuen Namen beim Test, wobei auch Nordique Racing (Mercedes-AMG) und Verstappen.com Racing (Aston Martin) zum ersten Mal an der Serie teilnahmen.

Ergebnis Sitzung 3 (Top 10):

1. GetSpeed #3 - Mercedes-AMG GT3

2. Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 - Mercedes-AMG GT3

3. Boutsen VDS #9 - Mercedes-AMG GT3

4. Boutsen VDS #10 - Mercedes-AMG GT3

5. Garage 59 #59 - McLaren 720S GT3

6. WINWARD Racing #81 - Mercedes-AMG GT3

7. WINWARD Racing #48 - Mercedes-AMG GT3

8. GetSpeed #6 - Mercedes-AMG GT3

9. Garage 59 #58 - McLaren 720S GT3

10. Tresor Attempto Racing #88 - Audi R8 LMS GT3

Ergebnis Sitzung 4 (Top 10):

1. CSA Racing #111 - McLaren 720S GT3

2. Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 - Mercedes-AMG GT3

3. Vincenzo Sospiri Racing #163 - Lamborghini Huracán GT3

4. WINWARD Racing #48 - Mercedes-AMG GT3

5. GetSpeed #6 - Mercedes-AMG GT3

6. WINWARD Racing #81 - Mercedes-AMG GT3

7. Tresor Attempto Racing #88 - Audi R8 LMS GT3

8. Pure Rxcing #911 - Porsche 911 GT3 R

9. Barwell Motorsport #78 - Lamborghini Huracán GT3

10. Grasser Racing Team #63 - Lamborghini Huracán GT3

Die GT World Challenge Europe powered by AWS startet mit einem gigantischen Teilnehmerfeld in die Saison 2025: 41 Autos sind im Sprint Cup genannt, ganze 59 in den Langstreckenrennen! Bei den 24h Spa werden rund 70 GT3-Boliden erwartet. Mehr zum spektakulären Teilnehmerfeld haben wir hier zusammengefasst.

Der Saisonstart findet in einem Monat statt. Der erste Aufgalopp ist ein sechsstündiges Rennen in die Dunkelheit auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet.