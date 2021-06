24h Spa: Neuer BMW M4 GT3 nimmt an den Testtagen teil

Wenn diese Woche die offiziellen Testtage für die 24h von Spa stattfinden, ist auch der BMW M4 GT3 mit von der Partie. Direkt danach gibt der Wagen am 26. Juni in der Nürburgring Langstrecken-Serie die Rennpremiere.

Im nächsten Jahr beginnt im GT3-Sport ein neuer Homologationszyklus. Dafür bereitet BMW gerade den neuen M4 GT3 vor. Das Fahrzeug hat inzwischen mehr als 14.000 Testkilometer abgespult – und diese Woche kommen weitere hinzu. Denn der BMW M4 GT3 wird auch an den offiziellen Testtagen für die 24h von Spa-Francorchamps teilnehmen. Diese Tests werden am 22./23. Juni auf der Strecke in den belgischen Ardennen durchgeführt. Die Testarbeit teilen sich Augusto Farfus, Marco Wittmann und Nick Yelloly.

Das 24h Rennen in Spa ist bekanntlich das Highlight-Event der SRO Motorsport Group, insofern ist der Auftritt beim Test durchaus sinnvoll. Denn die SRO-Technikabteilung lernt den Rennwagen somit nun schon kennen und kann bereits anfangen, eine Balance of Performance (BoP) zu erstellen. Dies hilft dann natürlich mit, wenn der M4 GT3 Anfang 2022 beim 12h Rennen in Bathurst (ebenfalls zur SRO gehörend) starten sollte. Die SRO macht die BoP aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Serien wie beispielsweise das ADAC GT Masters. Beim 24h Rennen in Spa, welches 2021 am 31. Juli/1. August stattfinden soll, ist der M4 GT3 aber noch nicht dabei.

Der erste Renneinsatz ist jedoch trotzdem schon terminiert. Das Fahrzeug wird beim vierten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) am 26. Juni auf der Nordschleife des Nürburgrings starten. Dort wird es dann von Jens Klingmann und Sheldon van der Linde pilotiert. Der BMW M4 GT3 startet in der NLS in der Prototypen-Klasse SP-X, da er noch nicht homologiert ist. Zudem tritt er auf der Nordschleife außerhalb der Wertung an, denn es handelt sich um einen Testeinsatz im Rennbetrieb, der dazu dient, mit dem neuen Fahrzeug wichtige Erfahrungen unter Rennbedingungen zu sammeln.

«Es ist großartig, dass wir die Gelegenheit haben, mit unserem neuen BMW M4 GT3 an den Testtagen in Spa-Francorchamps teilnehmen zu dürfen», meint Mike Krack (Leiter BMW M Motorsport). «Wie die Nordschleife hat auch diese Strecke ganz besondere Eigenheiten, die sie für uns in der finalen Entwicklungsphase des Fahrzeugs zu einem optimalen und sehr anspruchsvollen Testgelände machen. Außerdem dienen uns die Tage in Spa zur Vorbereitung auf das Renndebüt des BMW M4 GT3, dem wir alle entgegenfiebern. Dieser Test unter Rennbedingungen auf der Nordschleife ist der nächste große Schritt auf dem Weg zur Premierensaison 2022.»