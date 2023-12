28 GT3-Fahrzeuge schließen Saison bei Gulf 12h ab

Beim Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge, den Gulf 12 Hours, gehen 28 GT3-Fahrzeuge an den Start. Der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi wird für WRT einen BMW M4 GT3 steuern.

Bei den Gulf 12 Hours werden am 10. Dezember 28 GT3-Autos der weltweit führenden Hersteller auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi an den Start gehen.

Nur zwei Wochen nachdem Max Verstappen dort den Großen Preis von Abu Dhabi zum Abschluss der Formel 1-Saison 2023 gewonnen hat, werden die GT-Teams mit einer Vielzahl von Spitzenfahrern an den Gulf 12 Hours teilnehmen.

Fahrzeuge von Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind auf der offiziellen Teilnehmerliste für die Gulf 12 Hours vertreten, die heute von Driving Force Events, dem Veranstalter des Rennens, veröffentlicht wurde.

Das 12-Stunden-Rennen am Golf beginnt am Sonntag, den 10. Dezember, um 7:45 Uhr europäischer Zeit und wird in voller Länge gestreamt.

So können die Fans das Geschehen an der Rennstrecke oder von zu Hause aus verfolgen. Vier Qualifying-Sitzungen am Samstag, den 9. Dezember, ab 15 Uhr europäischer Zeit, bilden den Auftakt für die Live-Berichterstattung über den offiziellen YouTube-Kanal der Veranstaltung unter https://www.youtube.com/@gulfmotorsport und Facebook unter https://www.facebook.com/gulf12hours.

Die Gulf 12 Hours sind auch in diesem Jahr die letzte Station der Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, bei der drei Meisterschaften auf dem Spiel stehen: der Titel in der Fahrer- und Herstellerwertung sowie der Independent Cup.

Das diesjährige Rennen wird erneut mit einer Reihe berühmter Namen aus dem GT-Sport und darüber hinaus aufweisen können. MotoGP-Legende Valentino Rossi nimmt zum dritten Mal am Rennen teil, zusammen mit den GT-Stars Dries Vanthoor und Nick Yelloly im BMW M4 GT3 mit der Startnummer 46 des Teams WRT.

Die amtierende Siegermannschaft AF Corse, mit zwei Gesamtsiegen eines der erfolgreichsten Teams der Veranstaltung, kehrt mit vier Fahrzeugen nach nach Abu Dhabi zurück und bringt zum ersten Mal drei Exemplare des neuen Ferrari 296 GT3 nach Yas Island.

Der Gewinner der 24 Stunden von Le Mans, Alessio Ravera, führt die Pro-Am-Mannschaft mit der Startnummer 25 an, während die Französin Lilou Wadoux, die kürzlich einen Ferrari 499P Hypercar getestet hat und regelmäßig an der FIA WEC teilnimmt, mit der Startnummer 20 ihr Debüt bei den 12 Stunden am Golf in der Am-Klasse gibt.

Neben AF Corse stehen die Sieger von zehn der bisherigen zwölf Ausgaben des Rennens in der Startaufstellung. Die vierfachen Champions Kessel Racing und 2 Seas Motorsport sind ebenfalls ehemalige Sieger, die um die Gulf 12 Hours-Ehren kämpfen.

Kessel Racing hat zwei Fahrzeuge eingesetzt, darunter die Startnummer 74, in der Ferrari-Werksfahrer Davide Rigon mit Michael Broniszewski und Niccolo Schiró fährt. Sie sind Teil eines acht Fahrzeuge umfassenden Ferrari-Kontingents neben Baron Motorsport und Racing One.

2 Seas Motorsport wird mit der Startnummer 14 versuchen, seine beiden Gesamtsiege auszubauen. Das Team ist mit den drei Mercedes-AMG-Performance-Fahrern Maximilian Götz, Jules Gounon und Fabian Schiller hochkarätig besetzt.

Das bahrainische Team kämpft an zwei Fronten um den Sieg: Mit Isa Al Khalifa aus Bahrain und Al Faisal Al Zubair aus dem Oman, die zusammen mit dem britischen Rennfahrer Ian Loggie antreten, sind zwei Fahrer aus der Region am Start, die auch den Sieg in der Am-Klasse anstreben.

Vor einem Jahr hatte das Mercedes-AMG Team GruppeM die erste Startreihe für sich beansprucht, bevor keines der beiden Autos im Rennen die Zielflagge erreichte und das Team kehrt mit einer Starbesetzung zurück. Maro Engel, Mikaël Grenier und Luca Stolz teilen sich den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 99, während Lucas Auer das Auto mit der Startnummer 77 neben den aufstrebenden Stars Frank Bird und Lorenzo Ferrari fährt.

Die letztjährigen Gewinner der Pro-Am-Klasse, SunEnergy1 Racing, kehren mit einer vierköpfigen Mannschaft zurück, um ihren Titel zu verteidigen. Dominik Baumann fährt zusammen mit dem letztjährigen Erfolgstrio Kenny Habul, Philip Ellis und Martin Konrad in einem der sieben Mercedes-AMG GT3, zu denen auch 7Tsix und MP Racing gehören.

Optimum Racing, die beim diesjährigen Crowdstrike 24h of Spa den Sieg im Gold Cup errungen haben, sind mit ihrem McLaren im unverwechselbaren Papaya-Look, der von Mark Radcliffe, Ollie Milroy und Rob Bell gefahren wird, erneut bei den Gulf 12 Hours vertreten. Drei weitere McLaren 720 GT3 EVO, die von Garage 59 eingesetzt werden, treten an.

Richie Stanaway, der Gewinner des legendären Bathurst 1000-Rennens in diesem Jahr, wird bei den Gulf 12 Hours sein Debüt im Porsche 911 GT3 R von Grove Racing geben, zusammen mit dem Vater-Sohn-Duo Stephen und Brenton Grove. Insgesamt werden sechs Porsche 911 GT3 R an den Start gehen, je zwei von Herberth Motorsport und Car Collection Motorsport und einer von Tsunami RL CLRT.

Audi wird von HaasRT vertreten, die bei ihrem Debüt bei den 12 Stunden am Golf die Karibiknation Antigua repräsentieren. Miika Panu, Grégory Servais, Grégory Guilvert und Xavier Knauf werden ihren Audi R8 GT3 fahren.

Vorläufige Teilnehmerliste Gulf 12 Hours

GT3 Pro Mercedes-AMG 2 Seas Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon – Maximilan Götz – Fabian Schiller

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer – Lorenzo Ferrari – Frank Bird

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel – Luca Stolz – Mikael Grenier

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Philipp Eng – Sheldon van der Linde – Charles Weerts

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi – Dries Vanthoor – Nick Yelloly

GT3 ProAm AF Corse Ferrari 296 GT3 Alessandro Cozzi – Alessio Rovera – Giorgio Sernagiotto – Marco Pulcini

GT3 ProAm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) HASH – Stefano Costantini – Alex Fontana – Yannick Mettler

GT3 ProAm Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) Stephen Grove – Brenton Grove – Richie Stanaway

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Benjamin Goethe – Oliver Goethe – Shaun Balfe – Mark Sansom

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Alexander West – Marvin Kirchhöfer – Louis Prette

GT3 ProAm Sky Tempesta McLaren 720 GT3 EVO Kevin Tse – Eddie Cheever – Jonathan Hui – Chris Froggatt

GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Antares Au – Tim Heinemann – Matteo Cairoli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Anton Dias Perera – Giorgio Roda – Alexander West – David Fumanelli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Michael Broniszewski – Niccolo Schiró – Davide Rigon

GT3 ProAm Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 Mark Radcliffe – Ollie Millroy – Rob Bell

GT3 ProAm Racing One Ferrari 296 GT3 Omar Jackson – Axcil Jefferies – Ramez S. Azzam – Zaamin Jaffer

GT3 ProAm SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul – Philip Ellis – Martin Konrad – Dominik Baumann

GT3 Am 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Isa Al Khalifa – Ian Loggie- Al Faisal Al Zubair

GT3 Am 7Tsix Mercedes-AMG GT3 Wayne Marrs – Matthew Topham – Ameerh Naran – Tom Jackson

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Christian Colombo – David Tjiptobiantoro – Lilou Wadoux – Stephane Lemeret

GT3 Am AF Corse Ferrari 488 GT3 Nicola Marinangeli – Kriton Lendoudis – Christoph Ulrich – Alex Fox

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Lauren De Meeus – Jean Claude Saada – Conrad Grunewald – Miguel Ramos

GT3 Am Baron Motorsport Ferrari 488 GT3 Ernst Kirchmayr – Axel Sartingen – Daniel di Amato – Philippe Prette

GT3 Am Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Dustin Blattner – Constantin Dressler – Joel Sturm

GT3 Am HaasRT Audi R8 LMS GT3 EVO II Gregory Gilbert – Miika Panu – Xavier Knauf – Gregory Servais

GT3 Am Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Daniel Allemann – Ralf Bohn – Alfred Renauer

GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner – Manuela Gostner – Corinna Gostner – David Gostner

GT3 Am Tsunami RT Porsche 911 GT3-R (991.II) Johannes Zelger – Davide Scannicchio – Marco Cassará – Stefano Borghi