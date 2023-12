Nicolas Leutwiler gewinnt traditionellen Porsche Cup 03.12.2023 - 09:51 Von Jonas Plümer

© SRO Nicolas Leutwiler gewinnt den traditionsreichen Porsche Cup

Der Schweizer Nicolas Leutwiler gewinnt den traditionsreichen Porsche Cup, der seit 1970 an die erfolgreichsten Amateurfahrer verliehen wird. Der Schweizer wurde in diesem Jahr Meister in der GT World Challenge Europe.