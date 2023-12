Porsche auch 2024 mit intensiven Kundenprogramm aktiv

Porsche wird auch im Jahr 2024 ein intensives Kundensportprogramm absolvieren. Die Marke konzentriert sich auf die 24h-Klassiker auf dem Nürburgring und in Spa, nimmt aber auch an den anderen gewohnten Rennserien teil.

Mit der Einführung der neuen Klasse für GT3-Fahrzeuge in der FIA WEC ändert sich das Wettbewerbsumfeld auch beim Klassiker in Le Mans grundlegend. Manthey hält 2024 die Farben von Porsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft hoch. Das Team setzt zwei 911 GT3 R ein und tritt gegen GT-Fahrzeuge von acht anderen Herstellern an. Unter anderem werden die beiden Österreicher Richard Lietz und Klaus Bachler in den Cockpits agieren.

Die Mannschaft aus Meuspath in der Eifel führt zudem ihr Engagement in der DTM fort. Die amtierenden Champions setzen bei der Lenkradarbeit in einem der zwei bis zu 415 kW (565 PS) starken Autos erneut auf Werksfahrer Thomas Preining aus Österreich, der in diesem Jahr den Fahrertitel gewonnen hat.

In den beiden GT-Klassen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship starten vier Teams mit insgesamt fünf Porsche 911 GT3 R. Die Mannschaft von AO Racing steigt in die GTD-Pro-Kategorie auf. Das Team Kellymoss with Riley schickt in beiden GT-Klassen jeweils ein Fahrzeug ins Rennen. Wright Motorsports und MDK Motorsports stellen sich dem Wettbewerb in der GTD-Kategorie und treffen dort auch auf die neue Porsche-Kundenmannschaft Andretti Motorsports.

In der Intercontinental GT Challenge, der GT World Challenge, der European Le Mans Series und der Asian Le Mans Series können die Kundenteams 2024 auf die gleiche Unterstützung von Porsche setzen wie im Vorjahr. Das Gleiche gilt für die GT4-Rennserien und -klassen mit dem erfolgreichen Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Zwei der großen Kundensport-Highlights jedes Jahres sind die 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps. Bei den Klassikern kämpfen auch 2024 zahlreiche Porsche-Partnermannschaften mit Rennfahrzeugen aus Weissach um Gesamt- und Klassensiege. Erfahrene Teams und starke Fahrercrews werden auf der Nürburgring-Nordschleife am 1./2. Juni 2024 und am letzten Juni-Wochenende in den Ardennen an den Start gehen. Konkrete Nennungen werden in den kommenden Wochen folgen. Auch beim FIA GT World Cup in Macau erwartet Porsche Motorsport ein großes Aufgebot an Kundenteams mit dem 911 GT3 R.