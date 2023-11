Abu Dhabi: Sieben Mercedes-AMG GT3 bei Gulf 12 Hours

Sieben Mercedes-AMG GT3 starten bei den Gulf 12 Hours. Werksfahrer Jules Gounon reist als Tabellenführer der Intercontinental GT Challenge zum Saisonfinale in Abu Dhabi. Titelchancen ebenfalls in der Herstellerwertung.

Vom 8. bis 10. Dezember findet mit den Gulf 12 Hours auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi das Saisonfinale 2023 der Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli statt. Insgesamt sieben Mercedes-AMG GT3 starten bei dem Rennen der interkontinentalen SRO-Rennserie, darunter drei Mercedes-AMG Performance-Fahrzeuge.

Im Mercedes-AMG GT3 #14 des Mercedes-AMG Team 2 Seas sitzen mit Maximilian Götz, Jules Gounon und Fabian Schiller drei Performance-Fahrer. Jules Gounon geht als Führender der IGTC-Fahrerwertung mit acht Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger ins Finale. «Ich bin sehr happy, zusammen mit 2 Seas Motorsport in Abu Dhabi starten zu können. Ich kenne das Team gut, da wir dieses Jahr gemeinsam in der British GT gestartet sind. Wir konnten einen Sieg, mehrere Podiumsplätze und eine Pole-Position einfahren. Wir hatten viele Höhen und auch ein paar Tiefen, aber wir haben als Team immer gut zusammengearbeitet und letztlich hat 2 Seas Motorsport auch die Team-Meisterschaft gewonnen. Ich freue mich wirklich darauf, mit meinen Teamkollegen und Freunden Maximilian Götz und Fabian Schiller starten zu dürfen. Ich hoffe natürlich, dass wir einen guten Job machen und letzten Endes weiterhin um die Meisterschaft fahren,» sagt der 28-jährige Jules Gounon.

Auch Luca Stolz, vor dem Finale mit 18 Punkten im Hintertreffen, hat mit einem Sieg noch Chancen auf den Titel. In der Herstellerwertung liegt Mercedes-AMG Customer Racing mit neun Punkten Rückstand auf Rang zwei.

Die beiden anderen Performance-Fahrzeuge werden vom Mercedes-AMG Team GruppeM eingesetzt. Im Fahrzeug mit der Startnummer 99 ist mit Maro Engel, Mikaël Grenier und Luca Stolz ein weiteres Mercedes-AMG Performance-Fahrertrio unterwegs. Im Mercedes-AMG GT3 mit der #77 sitzt Lucas Auer zusammen mit Frank Bird und Lorenzo Ferrari. Der Brite und der Italiener hatten sich beim Mercedes-AMG Young Driver Test in Valencia für einen Startplatz beim Gulf 12 Hours qualifiziert. Die drei Performance-Fahrzeuge (alle Pro) sind ebenso wie die #75 von SunEnergy1 Racing (Pro-Am) in der Intercontinental GT Challenge punkteberechtigt. Weitere Mercedes-AMG GT3 werden von den Teams 2 Seas Motorsport, 7TSix und MP Racing eingesetzt. Das Rennen beginnt am Sonntag, 10. Dezember, um 7:00 Uhr MEZ.

Mercedes-AMG Customer Racing Line-up für die Gulf 12 Hours in Abu Dhabi*:

#3 - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3 - Isa Al Khalifa (BHR), Al Faisal Al Zubair (OMA), Ian Loggie (GBR)

#14 - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3 - Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Fabian Schiller (GER)

#73 - MP Racing - Mercedes-AMG GT3 - Corinna Gostner (ITA), David Gostner (ITA), Manuela Gostner (ITA), Thomas Gostner (ITA)

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3 - Dominik Baumann (AUT), Philip Ellis (SUI), Kenny Habul (AUS), Martin Konrad (AUT)

#76 - 7TSix - Mercedes-AMG GT3 - Tom Jackson (GBR), Wayne Marrs (GBR), Ameerh Naran (ZIM), Matt Topham (GBR)

#77 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Lucas Auer (AUT), Frank Bird (GBR), Lorenzo Ferrari (ITA)

#99 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Maro Engel (GER), Mikaël Grenier (CAN), Luca Stolz (GER)

*vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.