IRRC: Vorläufige Termine für 2022 veröffentlicht

Vier der fünf Veranstaltungen der International Road Racing Championship (IRRC) konnten dieses Jahr wie geplant durchgeführt werden. Der vorläufige Terminkalender für 2022 sieht wieder fünf Rennen vor.

Diese Saison sollten an fünf Wochenenden in den Klassen Supersport und Superbike die International Road Racing Championship (IRRC) durchgeführt werden. Die Rennen in Hengelo (Niederlande), Chimay (Belgien), Horice (Tschechien) und Frohburg (Deutschland) konnten auch wie geplant über die Bühne gehen, nur Imatra (Finnland) fiel der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

Mit dem Deutschen Didier Grams, der beim Finale auf seiner Heimstrecke doch noch den Schweizer Lukas Maurer von der Tabellenspitze verdrängen und sich so seinen bereits fünften Titel in der Kategorie Superbike holen konnte, und dem Franzosen Pierre Yves Bian in der Supersport-Klasse gab es zwei nicht unverdiente Gesamtsieger.

Grams hat sich trotz vorheriger Rücktrittsüberlegungen doch dazu entschieden, im kommenden Jahr seinen Titel zu verteidigen. Ob auch Maurer nach seiner schweren Kopfverletzung, die er sich bei einem Sturz in Frohburg zugezogen hat, einen neuen Anlauf auf den Titelgewinn nehmen kann, ist auch heutiger Sicht noch nicht sicher.

Fahrer, Teams und Road-Racing-Fans dürfen sich jetzt schon einmal die Termine für die nächstjährige Saison vormerken. Laut vorläufigem Rennkalender soll es in Hengelo losgehen. Nach einer Pause von zwei Monaten ist die Veranstaltung in Imatra geplant. Danach folgen Chimay Horice bevor es zum Finale nach Frohburg gehen soll.

Vorläufiger Terminkalender IRRC 2022

30.04. – 01.05. Hengelo (NL)

01.07. – 03.07. Imatra (FIN)

23.07. – 24.07. Chimay (B)

13.08. – 14.08. Horice (CZ)

17.09. – 18.09. Frohburg (D)