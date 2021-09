Titel für Pierre Yves Bian, Podium für Thomas Walther 20.09.2021 - 07:53 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Pierre Yves Bian (199): Nach dem Start auf und davon © Neidhardt Platz 3 für Thomas Walther bei seinem Comeback in Frohburg Zurück Weiter

Der Titel in der IRRC Supersport bleibt fest in französischer Hand. Pierre Yves Bian kürte sich mit dem Sieg im ersten Rennen zum Nachfolger von Matthieu Lagrive. Thomas Walter schaffte in Lauf 2 den Sprung aufs Podest.