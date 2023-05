Oulton Park: Spektakel mit drei verschiedenen Siegern 02.05.2023 - 17:55 Von Tim Althof

Josh Brookes vor Leon Haslam und Glenn Irwin Podium nach Rennen 3: Bridewell vor Irwin und Haslam

Am vergangenen Wochenende fand im Oulton Park, in der Grafschaft Cheshire, das zweite Rennwochenende der British Superbikes statt. Am Ende gab es drei strahlende Sieger und einen neuen Gesamtführenden.