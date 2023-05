Noah Dettwiler: «Anknüpfen, wo wir aufgehört haben» 05.05.2023 - 18:12 Von Jordi Gutiérrez

© Dettwiler Noah Dettwiler bei der Vorbereitung in Portimão

In Estoril in Portugal beginnt an diesem Wochenende die JuniorGP-Saison 2023. Der Schweizer Noah Dettwiler ist nach einer guten Vorbereitung zuversichtlich.