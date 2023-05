Nach Podium in Assen: Rocco Sessler will NTC-Titel

Im Rahmen der Superbike-WM in Assen startete der Northern Talent Cup in seine neue Saison. Der Bayer Rocco Caspar Sessler fuhr aufs Podest und hat für 2023 große Ziele.

2022 wurde Rocco Caspar Sessler in seinem Debütjahr im Northern Talent Cup (NTC) Gesamtzwölfter. Seine besten Resultate waren dabei zwei sechste Plätze in Oschersleben. Dies alles will der 14-Jährige aus Röttenbach bei Erlangen, der aktuell mit seiner Mutter in der Schweiz lebt, in diesem Jahr toppen.

Den Anfang er beim Saisonauftakt 2023 im Rahmen der Superbike-WM in Assen (21.-23. April). Im Regenrennen am Samstag belegte der Sohn des Ex-Rennfahrers Gerhard Sessler, auch auf Grund eines defekten Quick Shifters, den sechsten Platz.

Tags darauf raste er auf dem nun trockenen TT-Circuit innerhalb der führenden Dreiergruppe auf Rang zwei und feierte anschließend überschwänglich sein erstes NTC-Podium. «Ich denke, das kommt auch dadurch, weil wir im letzten Winter viel in Spanien trainiert haben und sehr gut vorbereitet waren. Ich habe auch körperlich gut trainiert, damit ich möglichst leicht bleibe», lautete Roccos Erklärungen zu seinem Quantensprung.

Sein Ziel ist in diesem Jahr der Titel, wozu er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com seine Sicht der Dinge folgendermaßen beschreibt: «Ich werde dieses Jahr alles geben, weil 2023 ein wichtiges Jahr für mich ist. Mir ist bewusst, wenn ich es jetzt nicht weiter schaffe, sieht es für meine Zukunft nicht so gut aus. Ich will dieses Jahr den NTC gewinnen, um darüber in den Red Bull MotoGP Rookies Cup zu kommen. Mit dem Titel hat man sehr gute Chancen, um dafür selektiert zu werden.»

Langfristig will auch er in die Motorrad-WM kommen, im Idealfall bis in die MotoGP. «Das kann man auch über den European Talent Cup und die Junior-WM schaffen, aber über den Red Bull Rookies Cup ist es vielleicht noch am leichtesten», meinte der Pilot vom Team MCA Racing. «Ich weiß, das ist ein sehr großes Ziel, aber ich glaube fest, dass ich das schaffen kann. Zum Beispiel habe ich hier sehr viel geführt.»

Die nächsten NTC-Rennen finden vom 12. bis 14. Mai im Rahmen des IDM-Saisonauftakts auf dem Sachsenring statt. Während die meisten seiner Fahrerkollegen froh sind, im Rahmen eines Grand Prix oder bei der Superbike-WM dabei zu sein, nannte Sessler auch ein paar negative Aspekte. «Natürlich ist es immer schön, in der Superbike-WM oder bei einem GP dabei zu sein. Da haben wir allerdings nur ein Qualifying statt zwei und haben insgesamt weniger Fahrzeit. Aber wir haben in Spanien auch trainiert und simuliert, das auf den Punkt zu bringen.»

Auf die Rennen auf dem Sachsenring freut sich der Teenager schon jetzt, gehört dieser doch zu seinen absoluten Lieblingsstrecken. Nach dem IDM-Saisonauftakt kehrt der NTC vom 16. bis 18. Juni noch einmal dorthin zurück, sodass Rocco Sessler vier der 14 Saisonrennen auf einer Strecke bestreiten kann, die ihm taugt. Die letzten beiden davon allerdings im Rahmen des Grand Prix von Deutschland mit dann wieder weniger Fahrzeit. Aber es gibt sicherlich Schlimmeres, als ein Heimspiel vor vergleichsweise vielen Zuschauern zu bestreiten.