Imatra: Frotscher und Vetter punkten, Wendel stürzt

Auch der zweite Lauf der IRRC Supersport endete in Imatra mit einem Sieg des Finnen Pauli Pekkanen. Sebastian Frotscher wurde vor Rico Vetter. Pech für Thomas Wendel, der in einen Sturz verwickelt wurde.

Die Bedingungen für das zweite Supersport-Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) in Imatra waren erheblich besser als bei den Rennen, die davor stattgefunden hatten. Am Vormittag hatte es zwar teilweise noch heftig geregnet, doch nachdem die Niederschläge um die Mittagszeit aufgehört hatten, trocknete der «Jarno Saarinen Circuit» rasch ab. Lediglich neben der Ideallinie gab es noch den einen oder anderen nassen Fleck.

Die erste Startreihe bildeten der finnische Vortagessieger Pauli Pekkanen, der tschechische Titelverteidiger Marek Červený und der Führende der IRRC-Zwischenwertung, der Niederländer Jorn Hamberg, der am Samstag nach einem Sturz noch auf den ersten Lauf verzichten musste. Sebastian Frotscher war als Neunter der beste Deutsche, Thomas Wendel und Rico Vetter hatten sich für die Startplätze 13 bzw. 14 qualifiziert.

Peter Hickman, der nach Platz 3 am Samstag zum engsten Favoritenkreis gezählt hatte, fehlte in der Startaufstellung. Der 13-fache Tourist-Trophy-Sieger war im Supersport-Open-Rennen zu Sturz gekommen, bei dem sein Motorrad stark beschädigt wurde.

Pekkanen gab sich auch am Sonntag keine Blöße. Nachdem er den Franzosen Pierre-Yves Bian, der später zu Boden musste, noch in der ersten Runde von der Spitze verdrängt hatte, vergrößerte der Triumph-Fahrer seinen Vorsprung von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Zur Halbzeit hatte sich der Lokalmatador bereits um fast vier Sekunden von seinem schärfsten Verfolger abgesetzt. Im Ziel waren es dann mehr als acht Sekunden.

Der zweite Platz ging an Červený, der am Vortag die Abwesenheit von Hamberg wegen eines Defekts an seinem Motorrad nicht zur Verringerung seines Rückstands in der Meisterschaft ausnützen konnte. Hinter den finnischen Gastfahrern Niko Taskanen und Eemeli Lahti überquerte Hamberg als Fünfter die Ziellinie. Trotz heftiger Angriffe vom Briten Brian Cormack konnte der Finne Anssi Koski seinen sechsten Platz über die Ziellinie retten.

Aus deutschsprachiger Sicht holte einmal mehr Sebastian Frotscher als Neunter (Fünfter der IRRC-Wertung) die Kastanien aus dem Feuer. Nur einen Platz hinter ihm sah Rico Vetter die Zielflagge. Pech hatte Thomas Wendel, der dem unmittelbar vor ihm gestürzten Franzosen Romain Cleaz-Savoyen nicht ausweichen konnte. Auch der Schweizer Matthieu Pauchard schied durch Sturz aus. Sein Motorrad landete sogar hinter der Streckenbegrenzung.

IRRC Supersport, Imatra

Ergebnis Rennen 2

1. Pauli Pekkanen (FIN)*, Triumph, 10 Runden in 20:05,970 min. 2. Marek Červený (CZ), Yamaha, 8,048 sec zur. 3. Niko Taskanen (FIN)*, Ducati, +15,011 sec. 4. Eemeli Lahti (FIN)*, Yamaha. 5. Jorn Hamberg (NL), Yamaha. 6. Anssi Koski (FIN), Suzuki. 7. Brian McCormack (GB)*, Triumph. 8. Ilya Caljouw (NL), Yamaha. 9. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 10. Rico Vetter (D), Kawasaki. Ferner: 17. Andreas Jochum (D), Yamaha.

*Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 6 von 12 Rennen)

1. Hamberg, 120 Punkte. 2. Červený, 105. 3. Frotscher, 65. 4. Caljouw, 62,5. 5. Koski, 61 6. Vetter, 54. 7. Wendel, 42. 8. Romain Cleaz-Savoyen (F), 39,5. 9. Jochum, 25,5. 10. Gary Johnson (GB) und Petr Najman (CZ), beide 24. Ferner: 13. Mauro Poncini (CH), 20,5. 15. Matthieu Pauchard (CH), 17.