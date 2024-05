IRRC Superbike: Luca Salvadori stiehlt allen die Show

Keine Gegner hatte der italienische Gastfahrer Luca Salvadori beim Auftakt der IRRC Superbike in Hengelo. Lukas Maurer holte sich als Zweiter das Punktemaximum, David Datzer kam als Sechster ins Ziel.

Bereits im Training blieb der italienische Ducati-Pilot Luca Salvadori unter dem Rundenrekord von Raymond Schouten. Auch im ersten Rennen der IRRC Superbike in Hengelo blieb der Gastfahrer auf dem Weg zu einem ungefährdeten Sieg mit seiner Zeit von 1:45,259 Minuten deutlich unter der Marke des Niederländers.

Bis in die letzte der neun Runden sah es nach einem sicheren zweiten Platz von Thijs Peeters aus, doch der Niederländer – auch er absolvierte in der International Road Racing Championship einen Gastauftritt – musste noch Lukas Maurer die Vorfahrt lassen. Der Schweizer Titelverteidiger kam direkt vom North West 200, wo er nach dem Training wegen technischer Probleme zusammenpackte und sich auf den Weg nach Hengelo machte.

Für den Deutschen David Datzer, für den es in wenigen Wochen zur Tourist Trophy auf die Isle of Man geht, gab es hinter dem Belgier Come Geenen und dem Schweden Markus Karlsson den sechsten Platz. Weil Salvadori und Peeters als Gastfahrer nicht punkteberechtigt sind, hält sich der Punkterückstand des Titelanwärters auf Maurer in Grenzen.

Während es die Deutschen Christoph Keller, Andreas Jochum und Rene Grundei in die Punkteränge schafften, sahen ihre Landsleute Reinhard Strack, Johannes Schwimmbeck und Nico Müller keine Zielflagge.

IRRC Superbike, Hengelo, Rennen 1

1. Luca Salvadori (I)*, Ducati, 9 Runden. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 5,736 sec zur. 3. Thijs Peeters (NL)*, BMW, +13,736 sec. 4. Come Geenen (B), BMW. 5. Markus Karlsson (S), BMW. 6. David Datzer (D), BMW. Ferner: 16. Christoph Kreller (D), BMW. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 20. Rene Grundei (D), BMW. Schnellste Runde: Salvadori in 1:45,259 min.

*Gastfahrer (keine Punkte)