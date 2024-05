NTC: Große Teenie-Ambitionen am Sachsenring

Nachwuchstalente in der von Dorna, ADAC und Honda angebotenen Nachwuchsschule starten im Rahmen der IDM auf der deutschen Grand-Prix-Strecke. Dort dürfen sie beim GP im Juli nochmal ran.

Nur wenige Tage nach der Auftaktveranstaltung des Northern Talent Cup 2024 im niederländischen Assen packen die Nachwuchspiloten und ihre Teams in dieser Woche wieder ihre Sachen und reisen weiter zum Sachsenring, wo am kommenden Wochenende (3. bis 5. Mai) im Rahmen der IDM die zweite Runde ausgetragen wird. Wie schon in Assen stehen für die Fahrer erneut zwei Rennen an.

Doch zuvor starten sie zum ersten und zweiten Freien Training um 9:00 Uhr und 12:25 Uhr am Freitag. Am gleichen Nachmittag um 17:00 Uhr findet das erste 30-minütige Qualifying statt, während das zweite Qualifying am Samstag um 11:15 Uhr dann endgültig über die Startaufstellung für beide Rennen entscheidet, die jeweils am Samstag um 17:05 und am Sonntag um 14:25 Uhr auf dem beliebten Grand-Prix-Kurs gestartet werden.

Antoine Nativi aus Frankreich kommt als Meisterschaftsführender zum Sachsenring, nachdem er beim Saisonauftakt in Assen einen Sieg und einen dritten Platz holen konnte und 41 Punkte auf seinem Konto zählt. Dahinter folgt der Österreicher Tobias Kitzbichler mit 36 Punkten auf Rang 2, gleichauf mit Jurrien van Crugten aus den Niederlanden.

Thias Wenzel war auf dem TT Circuit in Assen der beste Deutsche. Er sicherte sich einen zweiten und einen siebten Platz in den Rennen und liegt mit 29 Punkten auf Position 4 der Gesamtwertung. «Ich hoffe, dass ich auch auf dem Sachenring ein gutes Gefühl für mein Motorrad und die Strecke bekommen kann, sodass es mir gelingt, gute Rundenzeiten zu fahren», so der 15-jährige Pilot vom Kiefer Racing Team. «Außerdem möchte ich Erfahrung sammeln und hoffe, im Rennen gut abzuschneiden. Mir gefällt die Strecke, das Layout finde ich richtig cool», ergänzt er.

Dustin Schneider blickt optimistisch auf sein Heimrennen. «Meine größte Hoffnung für den Sachsenring ist momentan, dass es trocken bleibt und wir ein schönes Rennwochenende haben können», sagt der 17-Jährige aus Adorf. «Ich habe mir vorgenommen, in den ersten Trainings ein gutes Setup zu finden. In den zwei Qualifyings hoffe ich, dass ich unter die besten Fünf komme, denn ich habe gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, einen guten Startplatz zu ergattern, um direkt vorne mitzufahren. Im Rennen hoffe ich, dass ich es aufs Podium schaffe. Ich bin gespannt.» Der Mass Sports Racing By JRP-Fahrer liegt nach Runde 1 auf Position 8 der Gesamtwertung.

Auf Platz 11 liegt Richard Irmscher, der im zweiten Rennen von Assen seine ersten NTC-Punkte einfuhr. Der 14-Jährige vom Racingteam Irmscher sagt: «Ich erwarte etwas mehr als in Assen, aber auch nicht zu viel. Natürlich würde ich mich über ein Podium freuen, aber mehr wage ich wirklich nicht zu erträumen.»

Direkt dahinter folgt Ben Wiegner vom JB-Racing Team. Mit sieben Punkten liegt der 14-Jährige auf Rang 12 der Gesamtwertung. «Ich erhoffe mir am Sachsenring, dass besseres Wetter wird als in Assen, denn ich fahre nicht gern im Regen. Wenn das klappt, hoffe ich, dass ich ein etwas besseres Gefühl aufbauen und damit auch bessere Ergebnisse erzielen kann als beim Auftakt in den Niederlanden», so Wiegner.

Anakin Zelenak hatte zu Beginn seiner zweiten Saison im Northern Talent Cup einige Schwierigkeiten und landete lediglich im zweiten Rennen in den Punkten. «Meine Erwartungen für den Sachsenring sind ganz klar, zu versuchen unter die ersten Drei zu kommen, da mir diese Strecke sehr gut liegt. Der Sachsenring gefällt mir persönlich sehr, er zählt definitiv zu meinen Lieblingsstrecken und ich mochte ihn schon immer», äußert der der 15-jährige Mass Sports Racing By JRP-Fahrer, der nach der ersten Runde auf Platz 16 liegt.

Nachdem er beim Auftakt noch nicht punkten konnte, ist NTC-Rookie Alexander Weizel auf den Sachsenring gespannt. «Mir gefällt die Strecke sehr gut. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal auf dem Sachsenring und konnte direkt gute Ergebnisse einfahren. Daher habe ich die Erwartung das ich dieses Jahr wieder gut angreifen und erneut gute Ergebnisse einfahren kann», erklärt der 16-jährige Weizel Racing Team Fahrer.

Für die Schweiz reisen Levin Phommara und Alessandro Binder an. Aus Österreich mischen Tobias Kitzbichler und Daniel Krabacher mit.

Teilnehmer Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin – Belgien – Junior Black Nights

#5 Tom Kuil – Niederlande – Zelda People Racing

#12 Martin Vincze – Ungarn – VM Racing Team

#16 Kyano Schoo – Niederlande – KS-Racing

#17 Thias Wenzel – Deutschland – Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider – Deutschland – Mass Sports Racing by JRP

#22 Alexander Weizel - Deutschland - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo – Belgien – Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner – Deutschland – JB-Racing

#27 Antoine Nativi – Frankreich - Nativi

#28 Ferre Fleerackers – Belgien - Junior Black Knights

#31 Delano Greven – Niederlande – DG Motorsports

#33 David Sidorov – Ukraine – Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten – Niederlande – BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler – Österreich – Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili – Italien – MM Racing Team

#53 Levin Phommara – Schweiz – Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren – Schweden – Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak – Deutschland - Mass Sports Racing by JRP

#73 Zoltán Kovács – Ungarn – Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher – Österreich – Kini Bike World

#85 Alessandro Binder – Schweiz – Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher – Deutschland – Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin – Frankreich Swan#96

Termine Northern Talent Cup 2024

06.-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19.-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21.-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05.-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)