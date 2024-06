Lukas Maurer von Gegner neben die Strecke gedrückt

Lukas Maurer reiste als Führender der IRRC Superbike zu den Rennen auf dem Schleizer Dreieck an. Auch wenn es dieses Mal nicht so gut für ihn lief und er auf den zweiten Gesamtplatz zurückfiel, durfte er zufrieden sein.

Die International Road Racing Championship (IRRC) auf dem Schleizer Dreieck nutzten einige IDM-Fahrer, um für ihre Veranstaltung im Juli ausgiebig zu testen. «Leider war ich am Freitag bei der Anmeldung für das freie Training etwas zu spät, da waren schon alle Plätze vergriffen», ärgerte sich der 30-jährige Schweizer Lukas Maurer, der nach den beiden Rennen in Hengelo die Spitze der diesjährigen Meisterschaft übernommen hatte. «Somit mussten ich ohne viel gefahren zu sein in die Qualifikation starten.»

«In der Quali 1 waren sehr schwierige Bedingungen mit leichtem Regen. Trotzdem konnte ich eine gute Zeit fahren und mich trotz der vielen Gastfahrer als bester IRRC-Pilot auf Platz 4 behaupten. Das zweite Zeittraining hatte deutlich bessere Bedingungen und ich habe mich dazu entschlossen, mit der weichsten Reifen Mischung zu fahren. Eigentlich war ich besser unterwegs, mir wurden aber sämtliche richtig schnellen Runden durch Verkehr ruiniert oder ich habe Fehler gemacht. Nach Runde 5 war der Reifen hinüber und keine Verbesserungen mehr möglich», erklärte der Titelverteidiger seinen Rückfall auf Startplatz 5.

«Mein Start ins erste Rennen war gut und ich konnte mich um eine Position verbessern. In den ersten drei Runden hatte ich einem intensiven Kampf mit David Datzer, in dem ich mich letztendlich aber durchsetzen konnte. Den Großteil des Rennens lag ich auf dem starken dritten Rang, wurde aber zwei Runden vor Schluss von Come Geenen so weit von der Strecke gedrückt, dass ich beinahe gestürzt bin. Dadurch bin ich auf Platz 5 zurückgefallen. In der internen Wertung der IRRC hat es trotzdem für einen zweiten Rang gereicht.»

Auch im zweiten Rennen kam Maurer als Vierter aus der ersten Runde zurück, musste sich danach allerdings seinen «ewigen Rivalen» Datzer im Zweikampf geschlagen geben. «Eigenartigerweise hatte ich etwas mehr Schwierigkeiten als zuvor und habe meinen Speed nicht ganz gefunden. Ich bin zwar wieder als Fünfter ins Ziel gekommen, dieses Mal waren aber zwei IRRC-Kollegen vor mir. In der Gesamtwertung bin ich jetzt knapp hinter Geenen Zweiter. In drei Wochen gibt es für mich in Imatra die Chance zur Revanche.»

Ergebnis Rennen 1, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Luca Salvadori (I), Ducati, 14,031 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +17,219 sec. 4. Ville Valtonen (FIN), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. David Datzer (D), BMW. 8. Marc Neumann (D), BMW. 9. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Didier Grams (D), BMW. 14. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 15. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 21. Andreas Jochum (D), Yamaha. 22. Christoph Kreller (D), BMW. 30. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 31. Reinhard Strack (D), Yamaha. 32. Uwe Elschner (D), Honda.

Ergebnis Rennen 2, IRRC Superbike, Schleiz

1. Julian Puffe (D) BMW, 12 Runden. 2. Ville Valtonen (FIN), BMW, 12,500 sec zur. 3. Come Geenen (B), BMW, +14,112 sec. 4. David Datzer (D), BMW. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Micky Winkler (D), Kawasaki. 7. Marc Neumann (D), BMW. 8. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki. 9. Markus Karlsson (S), BMW. 10. Freddie Heinrich (D), Kawasaki. Ferner: 11. Jan Büchel (CH), Kawasaki. 12. Didier Grams (D), BMW. 13. Reto-Luc Wiederkehr (CH), BMW. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 19. Christoph Kreller (D), BMW. 20. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 26. Rene Grundei (D), Kawasaki. 28. Reinhard Strack (D), Yamaha. 29. Uwe Elschner (D), Honda.

Zwischenstand IRRC Superbike nach 4 von 12 Rennen

1. Geenen, 86 Punkte. 2. Maurer, 81. 3. Datzer, 74. 4. Karlsson, 49. 5. Wally Jacobs (NL), Suzuki., 39. 6. Tiziano Rosati (I), Yamaha, 29. Ferner: 9. Grams und Jochum, beide 21. 13. Kreller, 13. 15. Grundei, 12. 19. Lupberger, 5.