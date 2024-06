Brainerd: Yamaha dominiert, Loris Baz weiter sieglos

Beim vierten Saisonevent der MotoAmerica-Superbikes setzte sich Bobby Fong auf seiner Yamaha in Szene. Der US-Amerikaner gewann zweimal und übernahm auch die Gesamtführung. Jake Gagne (Yamaha) schwächelte.

Auf dem Brainerd International Raceway ging es für die Fahrer und Teams der MotoAmerica am vergangenen Wochenende um Punkte und Pokale. Jake Gagne (Yamaha) kam als Führender der Superbike-Klasse zum Event im US-Staat Minnesota, doch für den dreifachen Champion entwickelte sich das Wochenende zu einer Blamage.

Doch zunächst belegte der ehemalige Superbike-WM-Pilot im Qualifying den dritten Platz. Vor Gagne qualifizierten sich nur Ducati-Star Loris Baz auf Rang 2 und überraschenderweise Bobby Fong (Yamaha) auf der Pole-Position. In Startreihe 2 für die beiden Superbike-Rennen kamen Sean Dylan Kelly (BMW), Yamaha-Fahrer Cameron Petersen und Josh Herrin auf der zweiten Ducati des Teams Warhorse HSBK Racing. Die Top-6 waren nur 0,552 Sekunden voneinander getrennt.

Rennen 1 in Brainerd ging dann am Samstagnachmittag über die Bühne. An der Spitze entwickelte sich ein spektakulärer Dreikampf, der bei den Fans und auch bei allen MotoAmerica-Beteiligten für großes Staunen sorgte. Josh Herrin führte in der letzten Runde vor Fong und Baz, doch ein kleiner Fehler des ehemaligen US-Champions brachte Fong die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Der Yamaha-Privatier nutze die Chance und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 0,419 Sekunden gegenüber Herrin. Auch Baz kam auf Platz 3 nur 0,6 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel. Für Fong war es der vierte Karriereerfolg in der Klasse und der erste nach 2020, er ist der fünfte verschiedene Sieger in dieser Saison.

Auch Cameron Petersen spielte zu Beginn des Rennens eine Rolle in der Führungsarbeit. Der Südafrikaner, der zuletzt auf seiner R1 gewinnen konnte, führte über sieben Runden, musste dann aber gemeinsam mit Sean Dylan Kelly abreißen lassen. Die beiden beendeten das Rennen auf den Plätzen 4 und 5, wobei Kelly knapp vor Petersen landete. Enttäuschend lief es für Jake Gagne, der erneut mit «arm-pump»-Problemen chancenlos war und nur auf Rang 8 ins Ziel kam.

Auch am Sonntag lief es für den 30-Jährigen nicht viel besser: Nur Position 7 und ein herber Rückschlag in der Gesamtwertung. An der Spitze sorgte hingegen erneut der 33-jährige Fong für Jubel bei seinem Team Wrench Motorcycles. Nach seinem knappen Erfolg am Samstag wollte er das zweite Rennen in einer anderen Herangehensweise aufnehmen. Und so war es dann auch: Fong führte das Rennen am Sonntag vom Start bis zur Zielflagge an und gewann mit einem Vorsprung von fast vier Sekunden auf Josh Herrin.

Herrin setzte sich hingegen um 2,5 Sekunden gegen Petersen durch, der auf Platz 3 seinem Team Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing zumindest einen Podestplatz sicherte. Dahinter kamen Baz, Suzuki-Fahrer Brandon Paasch und BMW-Fahrer JD Beach auf die Plätze 3 bis 6. Baz verlor viel Zeit, als Kelly direkt vor ihm einen wilden Highsider fabrizierte und stürzte. Der Franzose bleibt damit nach seinen neun Podestplätzen 2021 und den zwei dritten Rängen 2024 weiter sieglos.

Für den verletzten Cameron Beaubier sprang Troy Herfoss auf die BMW M1000RR. Der Australier, der ansonsten die Serie «King of the Baggers» bestreitet, holte die Plätze 9 und 8. In der Meisterschaft liegt nun Fong auf dem Spitzenplatz, acht Punkte vor Gagne und 19 Punkte vor Herrin. In der Serie geht es am letzten Juni-Wochenende im Ridge Motorsports Park in die fünfte Runde.

MotoAmerica-Superbike, Stand nach vier von neun Events:

1. Fong, Yamaha, 138 Punkte

2. Gagne, Yamaha, 130

3. Herrin, Ducati, 119

4. Petersen, Yamaha, 110

5. Baz, Ducati, 101

6. Kelly, BMW, 96

7. Beaubier, BMW, 95

8. Beach, BMW, 79